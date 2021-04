وفد تركي يتوجه إلى مصر في مايو القادم لمناقشة “تطبيع ” العلاقات بين البلدين

أقر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس أن وفد تركي سيتوجه إلى مصر مطلع مايو/أيار لمناقشة “تطبيع” العلاقات بين البلدين التي بدأت تتحسن بعد سنوات من التوتر.

وصرح أوغلو في مقابلة على محطة “إن تي في” NTV التلفزيونية “عقب دعوة من مصر إلى تركيا، سيذهب وفد تركي إلى هناك في بداية مايو/أيار”. وأضاف “سنناقش علنا سبل تطبيع علاقاتنا.. آمل أن نتمكن من تحسينها”.

حيث لفت جاويش أوغلو إلى أن الوفد سيكون على مستوى نواب الوزراء، مشيرا إلى إمكانية لقائه نظيره المصري سامح شكري لاحقا.

كما أوضح أن البلدين اتفقا على استمرار القناة التي كانت مفتوحة أول الأمر بين استخبارات البلدين، عبر وزارتي الخارجية.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن مصر دولة ذات أهمية للعالم الإسلامي وأفريقيا وفلسطين، مضيفا أن “استقرار وازدهار مصر مهم للجميع”.

وصرح جاويش أوغلو أمس الأربعاء بأن العلاقات بين أنقرة والقاهرة دخلت “مرحلة جديدة” من الانفراج بعد سنوات من التوتر.

كما أنه في بداية الشهر الماضي، أعلن الوزير التركي بدء اتصالات دبلوماسية بين بلاده والقاهرة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن أيا من البلدين لم يطرح شروطا مسبقة من أجل ذلك.

وقد سبق لتركيا أن أكدت التزامها بقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار، وكذا عدم التدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة، لكن موقفها الرافض للانقلابات عموما، وفي كل مكان، باعتباره خيارا غير ديمقراطي، هو ما دفع أنقرة عام 2013 لمعارضة الإطاحة بالراحل محمد مرسي أول رئيس مصري مدني منتخب.

ومن جهته أشاد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل بقرارات وتوجهات الحكومة التركية الأخيرة بشأن العلاقات مع القاهرة، ووصفها بأنها “بادرة طيبة”,جاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الإعلام المصرية عبر حسابها على موقع فيسبوك.

