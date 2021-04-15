في زيارة رسمية.. رئيس حكومة ليبيا يصل روسيا

وصل صباح اليوم الخميس، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلى روسيا بغرض إجراء مباحثات في عدد من القضايا تهم الجانبين الليبي والروسي.

وفقاً لمكتب الدبيبة الإعلامي، فإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية سيُجري عدداً من اللقاءات الثنائية، مع كل من رئيس حكومة روسيا، ميخائيل ميشوستين، بحسب ما أورد “أخبار ليبيا 24”.

بالإضافة إلى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو

كما أوضح مكتب الدبيبة الإعلامي أن رئيس الحكومة الليبية سيناقش مع المسؤولين الروس، التطورات التي تجري في ليبيا والمنطقة، فضلاً عن مناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين.

وعلى صعيد منفصل، طلب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، من رئيس المفوضية العليا للانتخابات، التواصل مع الحكومة فقط لتوفير كل الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وجاء طلب الدبيبة بعد ساعات فقط من حصور المفوضية في ليبيا على دعم مالي فرنسي، وفقاً لـ “العربية”.

وكانت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، لو فرابر دو هيلين، قد أعلنت عن مساهمة بلدها بمبلغ مليون يورو، بهدف تنظيم الانتخابات الليبية المقرر قيامها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

كما وقعت السفيرة الفرنسية اتفاقية تعاون مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيرادو نوتو، وذلك بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وينص الاتفاق على التزام فرنسا بدفع مليون يورو لدعم برنامج الأمم المتحدة الخاص بالانتخابات الليبية.

هذا وقد أكدت سفارة فرنسا لدى ليبيا، أن رفع بلادها من قيمة مساهمتها في مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الانتخابات في ليبيا، كونها الخطوة الأولى نحو الديمقراطية.

وأفادت السفارة الفرنسية لدى ليبيا بأن من بين مبادرات المشروع شراء 12 ألف صندوق اقتراع، وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية لتحديد هوية الناخبين في محطات الاقتراع لضمان شفافية العملية.

وخلال حفل التوقيع، صرحت السفيرة بأن “فرنسا ملتزمة تمامًا بدعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 ديسمبر 2021”.

كما أشادت بالتزام رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح وفريقه بأكمله، داعية جميع الجهات الفاعلة لمساعدتهم في مهمتهم.

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