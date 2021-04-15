فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة باكستان

إسلام أباد 15 أبريل 2021 (وال) -قال مصدر دبلوماسي، “إن فرنسا نصحت رعاياها وشركاتها بمغادرة باكستان مؤقتا، بسبب تهديدات خطيرة تواجه المصالح الفرنسية هناك، وذلك بعد نشوب اشتباكات عنيفة في باكستان هذا الأسبوع”، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف المصدر الدبلوماسي اليوم الخميس، “أن السلطات الفرنسية بعثت برسالة تحذير خلال الليل لمواطنيها وشركاتها، بعد أن تلقت تهديدا من جماعة إسلامية متشددة باستهداف المصالح الفرنسية في باكستان”.

واشتبك الآلاف من الإسلاميين في باكستان مع الشرطة هذا الأسبوع، احتجاجا على اعتقال زعيمهم، قبل مسيرات لشجب رسوم كاريكاتيرية نشرت في فرنسا مسيئة للرسول عليه الصلاة و السلام.(وال إسلام أباد) س خ.

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