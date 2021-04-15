أستراليا تعلن سحب قواتها من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل

كانبرا 15 أبريل 2021 (وال) -أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، أن بلاده ستسحب قواتها المتبقية في أفغانستان بحلول سبتمبر القادم.

وفي تصريح صحفي، أوضح موريسون أن آخر( 80 ) جنديا أستراليا سيغادرون أفغانستان في سبتمبرالمقبل، بما يتماشى مع قرار الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، ولم يحدد يوما معينا لتاريخ الانسحاب.

وشدد على أن القرار يمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ الجيش الأسترالي.

وكان قد خدم أكثر من ( 39 ) ألف جندي أسترالي في أفغانستان، منذ عام 2001، وتوفي( 41) منهم.

يشار أن أفغانستان تعيش حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم “طالبان”، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه في أمريكا. ( وال كانبرا) س خ.

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