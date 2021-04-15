قوات الناتو تعتزم قرب الانسحاب من أفغانستان

بروكسل 15 أبريل 2021 (وال) -أكدت وزيرة الدفاع ألمانية، أنيغريت كرامب كارنباور، أمس الأربعاء، أن قوات الناتو ستنسحب غالبا من أفغانستان، شأنها شأن القوات الأمريكية، وذلك في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه برلين اجتماعا مع واشنطن ولندن وباريس حول الموضوع، رغم استمرار مقتل المدنيين في البلد.

وقالت كرامب كارنباور للإذاعة العامة الألمانية « ARD » قبل اجتماع أمس الأربعاء لوزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء في الحلف الأطلسي « قلنا دائما: ندخل معا (مع الأمريكيين) ونخرج معا »، وأضافت « أنا مع انسحاب منظم لذلك أفترض أننا سنقرر ذلك اليوم ».

وينص اتفاق توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مع حركة طالبان على مغادرة جميع القوات الأجنبية أفغانستان في الأول من مايو.

يذكر أن عدد الضحايا المدنيين، زاد بشكل كبير في الربع الأول من العام، طبقا لتقرير صادر عن بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان(يوناما).

وأضاف التقرير أن الصراع في مختلف أنحاء أفغانستان أسفر عن مقتل ( 573 ) مدنيا وإصابة (1201) آخرين في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة ( 29 % )، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 .

ومما يثير القلق بشكل خاص هو تسجيل زيادة بنسبة ( 37 % ) في عدد المدنيين من النساء و(23 %) في عدد الأطفال الذين قتلوا وأصيبوا في الربع الأول من العام.(وال بروكسل) س خ.

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