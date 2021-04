الصحة السعودية تؤجل موعد الجرعة الثانية لمواطنيها والمقيمين

أرسلت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، رسائل نصية إلى هواتف المواطنين والمقيمين في المملكة، لإعلامهم بقرارها تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

وجاء في نص رسالة وزارة الصحة السعودية ما يلي: “عزيزي صاحب الهوية المنتهية بـ…. تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع إلى موعد يحدد لاحقاً”، بحسب العربية.

وتابعت الوزارة في رسالتها موضحةً السبب وراء قرارها بالتأجيل، قائلة: “لتحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة والوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية”.

الجدير بالذكر أن الصحة السعودية، كانت قد أعلنت سابقاً عن توفيرها لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين بالمجان، فيما شدد الدكتور محمد العبد العالي، مساعد وزير الصحة السعودية، على أن “أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية”.

ونشرت وزارة الصحة السعودية عبر تويتر قائلة: “تمكينا لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، الآن خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا متوفرة في صيدليات الدواء مجانا”.

وفي السياق، أكدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم توزيعها على المواطنين تخطت الـ 3 ملايين جرعة .

إذ نقلت وكالة الأنباء السعودية بيان الصحة في 21 مارس الفائت، الذي أعلنت فيه عن توزيع أكثر من 3 ملايين جرعة خلال الفترة الأخيرة ، عبر أكثر من 500 منصة تطعيم .

و دعت الصحة السعودية كافة المواطنين الذين لم يسجلوا حتى الآن إلى حجز لقاح عبر تطبيق ” صحتي ” الذي كانت قد أطلقته في وقت سابق.

هذا و كانت المملكة العربية السعودية، قد ألغت بداية مارس الفائت، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، وعودة الحياة الى طبيعتها، عقب إغلاق استمر فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها قالت فيه: ”إنه تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية القاضية بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم، ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها”.

و القرار استثني: ”استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر”.

