راتب هالاند الكبير يمنع انتقاله إلى أحد قطبي إسبانيا

كشفت مصادر مطلعة عن وجود معوقات تمنع ريال مدريد أو برشلونة من التعاقد مع إرلينج هالاند، هداف بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بسبب الراتب الكبير الذي يطالب به النجم الصاعد في سماء الكرة العالمة.

وأجرى وكيل اللاعب مينو رايولا زيارة إلى إسبانيا قبل أسابيع، اجتمع فيها مع رئيس برشلونة وكذلك ممثلين عن فريق ريال مدريد.

وكانت الزيارة محددة إلى مقر تدريبات نادي ريال مدريد، إلا أن رايولا حاول أن يزور برشلونة من أجل إلقاء الأضواء على الصفقة إعلاميًا، حسبما أفاد (جول العربي).

وجرت المحادثات بين وكيل اللاعب وإدارة برشلونة بصورة غير رسمية، حيث لم يتم مناقشة قيمة الصفقة أو الطريقة التي سيتبعها برشلونة للتعاقد مع اللاعب خلال الصيف القادم.

وقال المصدر إن العائق الأساسي أمام هذه الصفقة يكمن في راتب هالاند الكبير الذي يطالب به، والذي سيبلغ 35 مليون يورو سنويًا، وبسببه تراجع فريق إنجليزي عن الصفقة.

وبخصوص برشلونة فإن راتب هالاند الكبير يعد مستحيلًا، وذات الأمر ينطبق على رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الأمر الذي يقود إلى احتمالية تخفيضه إذا أراد اللاعب الانضمام إلى أحد قطبي إسبانيا.

بدورها تتمسك إدارة نادي بروسيا دورتموند بمبلغ الـ 150 مليون يورو للسماح للاعب بالرحيل، وعدم بيعه حتى إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

ومن المعروف عن النادي الألماني صعوبة إتمام انتقالات لاعبيه بسهولة، مالم يحصل على المبالغ التي يطلبها، وهو حاليًا يرفض التخلي عن النجم جادون سانشو إلا في حال دفع 1290 مليون يورو.

كما أفاد تقرير صحفي إسباني أمس الأربعاء، أن نادي برشلونة يدرك جيدًا كيفية التعاقد مع المهاجم النرويجي لفريق بروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند خلال سوق انتقالات اللاعبين الصيف القادم.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قولها، إن برشلونة يعرف من أين تؤكل الكتف في صفقة التعاقد مع هالاند، وأن القرار في يد وكيل اللاعب مينو رايولا، الذي يطالب بـ20 مليون يورو كعمولة بالإضافة لنفس المبلغ لوالده.

وكان ريولا قد نفى من قبل هذه الأنباء، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل، لكن برشلونة يدرك جيدًا ان هذا هو شرط الوكيل حتى تتم الصفقة.

وسبق أن قام ريولا بنفس الأمر، في صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، بطلبه مبلغ 15 مليون يورو، في سوق الانتقالات بالعام 2019.

وذكرت الصحيفة أن إدارة برشلونة قد تحاول إغراء ريولا بهذا المبلغ، حتي تنهي التعاقد مع هالاند، سيما وأن البرسا في حوجة ماسة إلى مهاجم صريح.

