الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية لانتهاكات شرطة الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى

عمان 15 أبريل 2021 (وال) – وجهت المملكة الأردنية، اليوم الخميس، مذكرة احتجاج رسمية للكيان الصهيوني، على تصرفات وانتهاكات شرطتها في المسجد الأقصى.

جاء ذلك وفق بيان لمتحدث الخارجية الأردنية، ضيف الفايز، أدان فيه قطع أسلاك سماعات المسجد الخارجية من الجهة الغربية، والتعرض لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وتخريب أقفال الأبواب، والسماح بإدخال المتطرفين تحت حماية الشرطة.

وبحسب الفايز، فإن مذكرة الاحتجاج أكدت على ضرورة تقيّد الكيان الصهيوني، بالتزاماه كقوة قائمة في القدس الشرقية المحتلة، وفق القانون الدولي واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني بشكل تام.

كما تضمنت تأكيد “الكف عن التصرفات الاستفزازية، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية الجهة المخولة حصرا، بإدارة المسجد والحرم القدسي الشريف”.

وشدد الفايز “تصرفات شرطة الكيان الصهيوني، العبثية بأنها مرفوضة ومدانة ومستهجنة، ويجب وقفها فورا، لما تمثله من انتهاكٍ صارخٍ للوضع القائم واستفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاكٍ لحرمة المسجد”.

وأضاف “المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ( 144 ) دونما، وبما يشمل المساجد والساحات والجدران هو مكان عبادة خالص للمسلمين”.

و كانت شرطة الكيان الصهيوني، قامت مساء الثلاثاء، بـتخريب أقفال “باب السلسلة” والباب المؤدي لسطح المتحف الإسلامي، وقطع أسلاك السماعات الخارجية للحرم الشريف في الجهة الغربية، وهو ما لاقى إدانة فلسطينية رسمية.

كما تعرضت الشرطة لموظفي إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها.(وال عمان) س خ.

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