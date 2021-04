الدانمارك تحرم اللاجئين السوريين من حق اللجوء

أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الدانمارك أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم اللاجئين السوريين من حق اللجوء، حتى مع استمرار حالة الانهيار في سوريا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الدانمارك تفعل ذلك رغم وصف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة معظم المناطق في سوريا بأنها غير مستقرة بما يكفي لاعتبارها آمنة للعائدين، حسبما أفاد موقع (تركي بالعربي).

وأوضحت أن من بين الذين طُلب منهم المغادرة طلاب مدارس ثانوية وجامعات وسائقو شاحنات وموظفو مصانع وأصحاب متاجر ومتطوعون في المنظمات غير الحكومية، وأشارت إلى أن هؤلاء جميعهم معرضون لخطر اقتلاعهم من بلد بنوا فيه حياة جديدة.

ونقلت الصحيفة عن عدد من اللاجئين السوريين في الدانمارك قولهم إن العودة إلى وطنهم ليست خيارا، كما أن المنظمات الحقوقية حذرت من أن هذه السياسة ستمزق بعض العائلات.

وذكر تقرير الصحيفة أن العام الماضي شهد تجاوز عدد اللاجئين المغادرين عدد الوافدين، في الوقت الذي تعهدت فيه رئيسة الوزراء ميته فريدريكس بتحقيق سياسة حكومته التي تهدف إلى “عدم وجود أي طالب للجوء”.

وقالت وزيرة الهجرة ماتياس تسفاي إن الدانمارك كانت “صادقة منذ اليوم الأول مع اللاجئين السوريين وأوضحت لهم أن تصاريح إقاماتهم مؤقتة”.

وقالت ميشالا بنديكسن المنسقة الدانماركية في منظمة “الترحيب باللاجئين”، وهي منظمة غير ربحية، إن هذه السياسة تهدد بتمزيق العائلات السورية، وإن الهدف الوحيد منها هو جعل الدانمارك آخر مكان يتم اختياره من قبل طلاب اللجوء.

في المقابل أعربت منظمة العفو الدولية عن معارضتها لهذا القرار ، معتبرةً أنه تهرب من قبل حكومة الدنمارك من واجبها في استنقبال اللاجئين .

إذ قال ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في المنظمة أن “سعي الدنمارك لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد”.

كما صرح ماتياس تسفاي وزير الهجرة في حكومة الدنمارك بزقت سابقانه تم سحب إقامة 94 لاجئ سوري في الفترة الأخيرة ، مبيناً أنه تم توضيح إمكانية إلغاء إقامات اللجوء في حال تحسن الوضع الأمني .

و أضاف ماتياس : “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية”، وفقاً لروسيا اليوم .

