سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس

ارتفع متوسط سعر الدولار في السودان، خلال تعاملات الخميس 15 أبريل 2021، لدى السوق الموازية (السوداء)، مع أوائل شهر رمضان.

وشهدت تعاملات السوق الرسمية، انخفاض متوسط العملة السودانية، أمام العملات العربية، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، فيما شهدت تعاملات السوق السوداء، استقرار متوسط الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، والعربية.

وزاد متوسط سعر العملة الخضراء، مقابل الجنيه السوداني، لدى السوق السوداء، إلى نحو 382 جنيها، مقابل نحو 381 جنيها.

بينما انخفض سعر صرف الدولار لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 381.42 جنيه للشراء، و 383.32 جنيه للبيع، مقابل نحو 381.44 جنيه للشراء و 383.35 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي إلى 456.30 جنيه للشراء، و 458.58 جنيه للبيع، مقابل نحو إلى 453.50 جنيه للشراء و455.77 جنيه للبيع.

بينما واصل متوسط العملة الأوروبية، الاستقرار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 454 جنيها.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي إلى نحو 525.37 جنيه للشراء، و 528 جنيه للبيع، مقابل نحو 523.67 جنيه للشراء، و 526.29 جنيه للبيع بينما في السوق الموازية، استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 523 جنيها.

وارتفع سعر الريال السعودي في السودان لدى بنك السودان المركزي، إلي نحو 101.75 جنيه للشراء و 102.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 101.71 جنيه للشراء و 102.22 جنيه للبيع بينما استقر متوسط سعر الريال السعودي، في السوق السوداء، عند نحو 101 جنيها.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي على شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي إلى نحو 103.85 جنيه للشراء، و 104.37 جنيه للبيع، مقابل نحو 103.87 جنيه للشراء، و 104.39 جنيه للبيع بينما ظل متوسط العملة الإماراتية ثابتا في السوق السوداء، عند نحو 102 جنيه.

فيما زاد سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى نحو 1263.07 جنيه للشراء، و 1269.38 جنيه للبيع، مقابل نحو 1262.52 جنيه للشراء، و 1268.83 جنيه للبيع

الخارجية

التقى محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، الثلاثاء، بمقر الصندوق الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية.

وقال السويدي: نفذ الصندوق حزمة من المساعدات الاقتصادية للسودان التي تعهدت بها دولة الإمارات في أبريل/نيسان 2019 بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية.

وأضاف السويدي: حققت حزمة المساعدات أهدافها، وتركت تأثيرا مباشرا على أفراد المجتمع وعززت من مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد، كما أن الصندوق مستمر بالتنسيق مع الحكومة السودانية لتغطية ما تبقى من حزمة المشاريع خلال الفترة المقبلة.

وكانت الإمارات قد تعهدت في أبريل 2019 بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للسودان بقيمة اجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية.

ويتزامن حلول رمضان مع تراجع غير مسبوق في الاقتصاد السوداني، يتجلى في ارتفاع غير مسبوق أيضا بمعدل التضخم الذي تجاوز 300%.

وألقت هذه المصاعب الاقتصادية بظلال سالبة على حركة البيع والشراء في الأسواق السودانية وسط قلة من الجماهير تحاول إنعاش التسوق عن طريق طلب المستلزمات الضرورية.

وينفذ السودان برنامجا للإصلاح بإشراف صندوق النقد الدولي من أجل إنقاذ اقتصاد متهالك ورثته السلطة الحالية عن نظام المعزول عمر البشير.