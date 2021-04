روحاني: بإمكاننا التخصيب بنسبة 90% إذا أردنا.. ولكننا لا نبحث عن القنبلة النووية

مع استئناف المفاوضات النووية في فينا، لوح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده بإمكانها أن تخصب اليورانيوم بنسبة 90%، وهي النسبة التي تمكن من إنتاج سلاح نووية.

وأقر روحاني اليوم الخميس، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني: “في السابق أيضاً كان بإمكاننا التخصيب بنسبة 60%، واليوم، إذا أردنا، يمكننا أن نقوم بالتخصيب بنسبة 90%، لكننا قررنا الالتزام بوعدنا، ولا نبحث عن قنبلة نووية”.

مضيفا : “تم التعبير عن مخاوف في أوروبا والولايات المتحدة من أننا في إيران بدأنا التخصيب بنسبة 60% ما يعني أن نكون قادرين على الوصول إلى 90% (عتبة الاستخدام العسكري) دفعة واحدة لكن هذا خطأ”، مؤكداً أن “أنشطتنا النووية سلمية ولا نهدف للحصول على القنبلة الذرية”

و اعتبر روحاني أنه “لا توجد طريقة أخرى للولايات المتحدة والدول الأخرى في الاتفاق النووي إلا الامتثال الكامل للقرار 2231 والاتفاقية النووية”، مشدداً: “إذا فعلوا ذلك مباشرة لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى نعود إلى جميع التزاماتنا”.

حيث خاطب الولايات المتحدة بشكل غير مباشر قائلاً: “في اليوم الذي تعودون فيه إلى التزامات الاتفاق النووي، سنعود إلى التزاماتنا فوراً ولن تكون نسبة التخصيب أكثر من 3.67% وفقاً للالتزامات، وسيتوقف وقتها التخصيب بنسبة 20% و60%”، لافتاً: “إذا عدتم إلى جميع التزاماتكم، سنعود إلى جميع التزاماتنا كذلك”.

وتأتي تصريحات روحاني في وقت تستأنف اليوم الخميس في فيينا المحادثات لإنقاذ الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني، التي توقفت الأسبوع الماضي في أجواء إيجابية، لكن قرار طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% أحدث قلقاً

