مدينة الصدر العراقية.. تفاصيل جديدة عن انفجار السيارة المفخخة

شهدت مدينة الصدر العراقية اليوم الخميس، انفجار سيارة مفخخة كانت تتجول في منطقة الحبيبية بالقرب من أحد الأسواق الشعبية ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 20 آخرين.

وكشفت المصادر الأمنية تفاصيل جديدة توصلت إليها التحقيقات الأولية إذ قالت أن: “سيارة نوع (نيسان – ساني) كانت تحمل مواد متفجرة داخل مدينة الصدر، بالإضافة إلى عبوة ناسفة، حيث انفجرت العبوة وأحدثت انفجارا قويا”.

وأوضحت المصادر الأمنية بحسب RT أن “الانفجار أدى إلى احتراق السيارات المحيطة بهذه العجلة ومقتل صاحبها”.

انفجار في مدينة الصدر وسط #بغداد وأنباء عن اصابة واستشهاد 15 شخصاً. pic.twitter.com/Cqyb6R6p55 — Zina Al Saab زينة الصعب (@zina_saab) April 15, 2021

وأصدرت خلية الإعلام الأمني الحكومية بيانها حول انفجار السيارة المفخخة في مدينة الصدر جاء فيه أن: “خبراء المتفجرات والأدلة الجنائية كشفوا على العجلات المحترقة فيه بشكل تفصيلي وتبين حصول انفجار داخل عجلة نوع (نيسان – ساني) كانت تحمل مواد شديدة الانفجار في أثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب سوق شعبي”.

وأردف البيان أن: “الانفجار أدى إلى احتراق العجلة بالكامل ومقتل سائقها وإصابة عدد آخر من المواطنين، فضلا عن احتراق عدد من العجلات القريبة عليها”.

وأدى الانفجار الذي ضرب مدينة الصدر اليوم، إلى مقتل شخص وإصابة 20 آخرين، كما أدى إلى احتراق 5 سيارات أخرى في المكان.

وسبق انفجار مدينة الصدر استهداف مطار أربيل مساء أمس الأربعاء، وأنباء عن سماع دوي انفجارات في أربيل في إقليم كردستان شمال العراق جراء استهداف المطار بالصواريخ.

وقال مصدر أمني، إنه “تم استهداف مطار أربيل بصاروخ قبل قليل”، ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل.

فيما نقلت وسائل إعلام أخرى أن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، أعلنت أنه لا وجود لأضرار جراء سقوط قذائف على مطار أربيل أمس.

وبدوره محافظ أربيل أوميد خوشناو، صرَّح أنه: ” لا يوجد أي أضرار مادية أو بشرية جراء الاستهداف الصاروخي لمطار أربيل”.

وأكدت وزارة الداخلية بأنها فتحت تحقيق في حادثة استهداف مطار أربيل، ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل.

ونقلت المصادر الإعلامية أن الجهات الأمنية فرضت طوق أمني بعد استهداف المطار بالصواريخ وأغلقت جميع مداخل المطار.

وكانت قد نفت الخارجية الإيرانية في 16 فبراير الفائت، ضلوعها في الهجوم على مطار أربيل، واعتبرت توجيه الاتهام لها بالمحاولات المشبوهة لإلصاق التهمة بطهران.

كما أعلنت سلطات إقليم كوردستان العراق، في 16 فبراير الفائت، إعادة فتح مطار أربيل الدولي بعد إغلاقه، لليلة كاملة، نتيجة استهداف مطار أربيل بقصف صاروخي.

