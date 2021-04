الكهرباء السورية تقرر توحيد التقنين في كافة المحافظات

قررت وزارة الكهرباء السورية ابتداءً من اليوم الخميس، توحيد برنامج التقنين الكهربائي في كافة المحافظات السورية، ويشمل البرنامج الجديد ساعة ونصف وصل كهرباء، مقابل أربع ساعات ونصف قطع.

وأكد مستشار وزير الكهرباء السوري، عبد الوهاب الخطيب، في تصريح له لإحدى الصحف المحلية أنه تم العمل على توحيد برامج التقنين في مختلف المحافظات السورية، بحسب عنب بلدي.

وكالعادة توالت الوعود من وزارة الكهرباء السورية في تحسين واقع الكهرباء وتخفيف ساعات التقنين فور عمل مجموعات التوليد الجديدة وتحسن الأحوال الجوية في البلاد مما يُخفف من التحميل على الشبكة.

وفي تصريح لوزير الكهرباء غسان الزامل، اليوم الخميس، لإحدى الإذاعات المحلية قال أن توحيد التقنين في المحافظات خاضع للكميات المتوافرة.

هذا التصريح لوزير الكهرباء السورية أثار غضب المواطنين، الذين يرون أنه من الظلم أن يتم تقنين الكهرباء في المحافظات المدن الكبرى والصناعية كباقي المحافظات الأخرى.

وكان قد صرح وزير الكهرباء السوري ، غسان الزامل ،أنه سيكون هناك توجه نحو الطاقات البديلة هذا العام وهذا سيحسن من وضع التيار في الشتاء القادم.

إذ قال الزامل في بيان له أن” الوزارة وقعت عقوداً للاستفادة من الطاقة الشمسية، إضافة لوجود عقد قيد الدراسة للاستفادة من الطاقة الريحية في حلب، وهناك خطة للوزارة لإعادة تأهيل بعض المحطات التي تعمل على الفيول”.

كما أشار إلى أن “التوجيهات حول زيادة ساعات وصل الكهرباء للمناطق الزراعية لن يؤثر على الكميات التي تزود بها المدن والأرياف، لكن الأولوية ستكون للأراضي حيث سيتم وصل الكهرباء لست ساعات” .

ليبيّن أن “الكميات التي ستخصصها الوزارة للأراضي ستكون ناتجة عن الكميات الفائضة بسبب ارتفاع درجات الحرارة حيث يخف الطلب على الطاقة الكهربائية “.

كما صرَّح غسان الزامل وزير ​الكهرباء​ السوري، أن وزارته تعمل بكامل طاقتها لتأمين الكهرباء للمواطنين، في ظل ازدياد ساعات التقنين في جميع المحافظات.

وأشار غسان الزامل إلى أن الواقع الحالي يفرض العمل لزيادة كمية ​الطاقة الكهربائية، والتي انخفض إنتاجها للنصف تقريباً خلال الأسابيع الماضية​.

وأوضح الزامل أن “الوزارة وقعت عقد إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة حلب الحرارية وستبدأ إحدى الشركات من الدول الصديقة بإعادة تأهيل هذه المحطة التي دمرها ​الإرهاب”.

