قسد تعتقل مسؤول لتنظيم داعش يوصل الذخيرة إلى مخيم الهول

أفاد مصدر عسكري تابع لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، عن اعتقال الوحدات الخاصة في قسد وبالتعاون مع التحالف الدولي، مسؤول إيصال الذخيرة إلى خلايا تنظيم داعش في مخيم الهول.

وأوضح المصدر العسكري أن قسد اعتقلت “مسؤول العمليات الأمنية الخارجية لداعش، وساهم في تسهيل وصول الذخائر إلى خلايا التنظيم داخل مخيم الهول.”

ونوَّه المصدر إلى أن المعتقل: “خطط لتنفيذ عمليات بوساطة عبوات ناسفة وإحداث فوضى وتقويض جهود الأمن والاستقرار في المنطقة”، بحسب نورث برس.

وألقت قوات قسد القبض على الداعشي ضمن العملية الأمنية المنطلقة في مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، وتم العثور على كمية من الذخيرة والوثائق بحوزة المعتقل.

وفي السياق، صرَّح مصدر من قوات سوريا الديمقراطية، أمس الأربعاء، عن تمكن عناصر قسد من إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الهول شمال شرق مدينة الحسكة.

وكشف المصدر أن أحدهما كان يعمل قاضياً لدى تنظيم داعش خلال فترة سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من الأراضي السورية بين العامين 2014 و2019.

ويأتي اعتقال العنصرين خلال العملية الأمنية التي أطلقتها قسد في منطقة الهول والتي تضم مخيماً تحتجز فيه الإدارة الذاتية أفراداً من عائلات مقاتلي “داعش”.

كما ألقت وحدات خاصة تابعة لقوات قسد قبل أيام، القبض على قيادي وعنصرين آخرين تابعين لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”, ضمن ثلاث عمليات أمنية متفرقة في أرياف القامشلي والحسكة ودير الزور شمال شرقي سوريا.

وبدأت الحملة الأمنية في مخيم الهول في الثامن و العشرين من مارس الفائت، بمشاركة خمسة آلاف عنصر من الأسايش وقوات قسد ووحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب.

وكانت قد كشفت قوى الأمن الداخلي، الأشايس في شمال شرقي سوريا، في 2 أبريل الجاري، عن انتهاء المرحلة الأولى من الحملة الأمنية في مخيم الهول، والتي تم فيها اعتقال العشرات من ضمنه قياديين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش“

وأصدرت الأشايس بياناً بهذا الخصوص من بلدة الهول، جنوبي الحسكة، قالت فيه أن “أول مرحلة من الحملة التي أطلقتها بمساندة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و”وحدات حماية المرأة” و”وحدات حماية الشعب” (الكردية)، في 28 من آذار الماضي انتهت”.

