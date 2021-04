ذكر تقرير صحفي اليوم الخميس، أن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني تخطط للتعاقد مع مدرب جديد يخلف هانز فليك الذي تدور أنباء عديدة حول رحيله عن البافاري مع نهاية الموسم الجاري.

وودع بايرن ميونخ بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم على يد باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي، كما خرج الفريق من بطولة كأس ألمانيا.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن شبكة “سبورت ميدياست”، قولها، إن إدارة بايرن ميونخ وضعت اسم المدرب ماسيميليانو أليجري، المدرب السابق ليوفنتوس وميلان، ليكون خليفة هانز فليك.

وأوضحت أن مدرب لايبزيج جوليان ناجلسمان مطروح على طاولة الإدارة إلا أن هنالك إعجاب كبير بإمكانيات المدرب أليجري.

ومنذ رحيله عن فريق يوفنتوس في العام 2019، لم يشرف أليجري على أي فريق، رغمًا عن تلقيه عرضًا مغريًا من نادي ريال مدريد بوقت سابق.

وأشارت الشبكة الإيطالية أن إدارة بايرن ميونخ ستتخذ قرارها الحاسم بشأن خليفة هانز فليك خلال الأسابيع القادمة، متوقعة أن يدخل البايرن الموسم القادم بمدرب جديد.

على صعيد منفصل، قال هانز ديتر فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ إنه من غير المستبعد أن يكون المهاجم الدولي النرويجي الشاب إرلينج هالاند هو خليفة روبيرت ليفاندوفسكي في النادي البافاري.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ببوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، بالطبع سُئل هانز فليك المدير الفني للفريق البافاري حول المهاجم الفذ إرلينج هالاند.

الحديث في الفترة التي سبقت المباراة بين بايرن ودورتموند كان حول الثنائي هالاند من قبل أسود الفيستيفاليا وروبيرت ليفاندوفسكي فيما يتعلق بالفريق البافاري.

وحول هالاند قال فليك إن كل شيء ممكن، وذلك ردًا على السؤال حول ما إذا كان سيصبح المهاجم النرويجي هو خليفة روبيرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، وفقًا لموقع (جول العربي).

وأضاف في هذا السياق: “هناك الكثير من الأشياء التي من الممكن أن تحدث في السنوات المقبلة، وكل شيء ممكن في الحياة، ولا يمكن استبعاد أي احتمال بشكل نهائي”.

وتابع: “رغم إمكانية حدوث ذلك، لكن هذا بعيد المنال بالنظر إلى معطيات الوقت الحالي، فهو لديه عقد طويل الأمد في دورتموند وهو خيار للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا”.

The post بايرن ميونخ يتحسب لرحيل هانز فليك المحتمل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ