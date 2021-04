السودان ينفي زيارة وفد إلى إسرائيل وإقامة قاعدة روسية

نفى مجلس الأمن والدفاع الوطني في السودان، اليوم الخميس، الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام عن زيارة وفد سوداني إلى إسرائيل، وعن إقامة قاعدة روسية على الأراضي السودانية.

وقال وزير الدفاع السوداني الفريق ياسين إبراهيم ياسين، في بيان رسمي عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بأن مجلس الأمن والدفاع السوداني: “يستنكر ما تناولته الوسائط الإعلامية من أخبار حول البدء في إقامة قاعدة روسية وزيارة وفد حكومي إلى إسرائيل، جازما بعدم دقة تلك المعلومات”.

وأضاف ياسين، بأن الاجتماع تطرق أيضا إلى: “الرؤية الوطنية حول المبادرة الإماراتية لإزالة التوتر على الحدود مع الجارة إثيوبيا”.

وأضاف أن مجلس الأمن والدفاع قد “ثمن المبادرة والجهود التي ظلت تقدمها دولة الإمارات العربية الشقيقة”، حسبما أفادت (سما نيوز).

وأوضح الوزير السوداني، “بأن المبادرة تطرح وضع العلامات الحدودية وفقا لاتفاقية 1902، كأساس لأي تعاون أو تفاهمات لاحقة مؤكدا تمسك السودان بحقه القانوني في أراضيه”.

وعقد مجلس الأمن والدفاع يوم الخميس، اجتماعا في القصر الجمهوري برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لمناقشة القضايا الأمنية بالبلاد.

وفي وقت سابق كشفت مصادر موثوقة أن “وفد سوداني” سيزور إسرائيل، سيصل إلى تل أبيب الجمعة أو السبت القادم.

كما كشفت المصادر أن وصول الوفد السوداني سيتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني الإسرائيلي الـ73.

وبحسب “اليوم التالي” فإن الوفد السوداني سيضم ممثلاً للحكومة التنفيذية.

يذكر أن هذه الزيارة الرسمية ستكون الأولى من نوعها، تزامناً مع العيد الوطني للإسرائيلين، ما يعني الاعتراف بدولة إسرائيل، الأمر الذي سيدفع بخطوات تطبيع العلاقات بين البلدين.

ومن المتوقع أن يكون وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد البارئ ضمن الوفد الذي المكون من عسكريين وأمنيين وسياسيين لزيارة إسرائيل.

ووفقاً للمصادر فإن السودان سيعود بمكاسب اقتصادية من هذه الزيارة، حيث أن تل أبيب تقدم مساعدات للدول المطبعة معها، فضلاً عن الدول التي تشاركها الاحتفال بعيدها الوطني.

الجدير بالذكر أن المشاركة في العيد الوطني الإسرائيلي يعتبر إحدى الخطوات التي تثبت الجدية.

لذلك من المتوقع أن تفتح هذه الخطوة فرص للسودان للحصول على تمويل مباشر من صناديق التمويل الدولية، ومن المستثمرين الداعمين للاستيطيان.

