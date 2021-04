قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتن،بإجراء مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الموجود حاليا في موسكو في إطار زيارة عمل.

حيث أطلع الحريري بوتن خلال المحادثة الهاتفية على تطورات الوضع السياسي الداخلي في لبنان وكذا الإجراءات المتخذة لتشكيل حكومة جديدة وتجاوز الأزمة الاقتصادية.

في المقابل جدد الجانب الروسي التأكيد على موقفه المبدئي الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه, كما تمت مناقشة عدد من القضايا على جدول الأعمال الإقليمي.

وأعرب الجانبان عن استعدادهم للعمل سوية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين الآمنة، والمقيمين حاليا في لبنان، إلى وطنهم.

كما جرى التطرق إلى مواضيع التعاون الثنائي، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتكثيف الاتصالات بين الإدارات المعنية في مجال مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك توريد اللقاحات الروسية إلى لبنان.

The post محادثات هاتفية بين بوتن والحريري تتناول الوضع السياسي اللبناني appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ