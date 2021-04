مجلس الأمن يُصوت كتابياً على مشروع قرار بشان ليبيا

كشفت مصادر إعلامية، اليوم، عن عزم أعضاء مجلس الأمن الدولي التصويت غدًا الجمعة «كتابيا» على مشروع قرار بخصوص ليبيا يؤيد التطورات السياسية والأمنية فيها.

وسيصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي على نشر ستين عنصر أممي بصفة مراقبين دوليين مدنيين وغير مسلحين للمساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، بحسب بوابة الوسط.

وصرَّح دبلوماسيون عن دعوة أعضاء مجلس الأمن الـ15 للتصويت، غداً الجمعة، على مشروع قرار من صياغة المملكة المتحدة والذي تم عرضه اليوم على التصويت، إلا أنه وبسبب القيود الصحيّة المفروضة بسبب جائحة كورونا، تقرر أن «يصوّت أعضاء المجلس الخمسة عشر كتابيا في غضون 24 ساعة».

مشروع القرار الجديد بحسب المصادر الإعلامية: “يرحب باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020 وبتشكيل حكومة الوحدة الموقتة المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في 24 ديسمبر المقبل”.

كما تطرق مشروع القرار إلى الجانب الأمني في ليبيا إذ أكد بحسب المصادر على: «ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا».

ويدعو مجلس الأمن من خلال مشروع القرار: «جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020 ويشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».

وفي سياق آخر، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل سلطات مركزية في ليبيا لفترة انتقالية، إذ من المقرر أن تحضر وتجري انتخابات وطنية نهاية العام.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، والذي يقوم حاليا بزيارة لروسيا.

وقال الكرملين -في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية إن الجانبين ناقشا مسألة التسوية في ليبيا بشكل مفصل، مضيفة أن بوتين أبدى استعداد بلاده لمواصلة تعزيز العملية السياسية الليبية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وكذلك ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية التقدمية.

وأشار الكرملين إلى أن الجانبين اتفقا على البدء في وضع اتجاهات واعدة لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أعرب الدبيبة عن امتنانه لتسليم ليبيا دفعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا.

