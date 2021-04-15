الهند تسجل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أن البلاد سجلت رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية بمرض كورونا، بلغ مئتي ألف وسبعمئة وتسعا وثلاثين حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء الهندية، نيودلهي اليوم عن وزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة عشر مليونا ومئة ألف، لتحل في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، وأضافت الوزارة أنها سجلت ألفا وثمانيا وثلاثين حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى مئة وثلاثة وسبعين ألفا، ومئة وثلاثة وعشرين شخصا.

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