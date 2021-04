السعودية.. الاقتراب من تسجيل 1000 إصابة يومية بـ”كورونا”

واصلت السعودية تسجيل ارتفاع في إصابات كورونا المستجد كوفيد – 19، مع ثالث أيام رمضان، حيث أعلنت الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 985 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 402 ألفاً و142 حالة، من بينها 9249 حالة نشطة منها 999 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المناطق في الرياض، التي سجلت 463 إصابة يومية ، تلتها منطقة مكة المكرمة 164 إصابة، ثم المنطقة الشرقية 140 إصابة.

وأعلنت الصحة عن شفاء 661 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 368 ألفاً و102 حالة، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 6791 وفاة بعد تسجيل 10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

وتم إجراء 45 ألفاً و843 فحصاً مخبرياً جديداً، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 16.02 مليون فحص مخبري لـ«كورونا».

كما وصل عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة حتى الآن نحو 6.61 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى اليوم.

في سياق متصل، أرسلت وزارة الصحة السعودية أمس الخميس، رسائل نصية إلى هواتف المواطنين والمقيمين في المملكة، لإعلامهم بقرارها تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

وجاء في نص رسالة وزارة الصحة السعودية ما يلي: “عزيزي صاحب الهوية المنتهية بـ… تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع إلى موعد يحدد لاحقاً”، بحسب العربية.

وتابعت الوزارة في رسالتها موضحةً السبب وراء قرارها بالتأجيل، قائلة: “لتحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة والوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية”.

الجدير بالذكر أن الصحة السعودية، كانت قد أعلنت سابقاً عن توفيرها لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين بالمجان، فيما شدد الدكتور محمد العبد العالي، مساعد وزير الصحة السعودية، على أن “أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية”.

ونشرت وزارة الصحة السعودية عبر تويتر قائلة: “تمكينا لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، الآن خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا متوفرة في صيدليات الدواء مجانا”.

وفي السياق، أكدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم توزيعها على المواطنين تخطت الـ 3 ملايين جرعة .

