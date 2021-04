ضربات جوّية إسرائيلية على عدّة مواقع في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أنّه شنّ ضربات جوّية على غزّة، ردًا على إطلاق صاروخ من ‏القطاع في اتّجاه جنوب الدولة العبريّة‎.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «شنّت طائرات حربيّة وأخرى، قبل قليل، ضربات جوّية على موقع لإنتاج وسائل ‏قتاليّة بالإضافة إلى نفق لتهريب الأسلحة وموقع عسكري تابع لحماس في قطاع غزّة، وذلك ردًا على إطلاق ‏القذيفة الصاروخيّة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيليّة مساء أمس».

وأفاد مراسل “وفا”، بأن طائرات الاحتلال من نوع “إف16” قصفت بصاروخين موقعاً غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعاً قرب مطار غزة المدمر، ما أدى الى إحداث أضرار جسيمة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستهدف طيران الاحتلال بصاروخ واحد على الأقل أرضاً زراعيةً شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أحدث حفرة عميقة في المكان.

وفي وقتٍ سابق، أوضح متحدّث باسم المجلس الإقليمي لمنطقة شاعر هنيغف، أنّ المقذوف سقط في منطقة ‏غير مأهولة ولم يخلّف ضحايا أو خسائر‎.

وكشف الجيش الإسرائيلي أنّ سكّانًا من مدينة سديروت الواقعة شمال قطاع غزّة احتموا في الملاجئ‎.

في سياق متصل، أشارت بعض المصادر المحلية في فلسطين إلى مشاركة مجموعة روسية في عملية توزيع مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الغذا العالمي في غزة.

و وفقاً لروسيا اليوم ، شارك أفراد الوفد في عملية توزيع المساعدات الغذائية للفلسطينين في التجمعات البدوية والرعوية في وادي القلط، من خلال برنامج الغذاء العالمي.

حيث سيتم توزيع مساعدات غذائية روسية ضمن برنامج الغذاء العالمي إلى ما يقارب 450 فرد في منطقة وادي القلط ، من أصل 72 ألف فلسطيني يستفيد من البرنامج .

و نلحظ أن الحكومة الروسية تسعى لمساعدة شعوب المنطقة بكافة الطرق الممكنة، ففي سوريا أكدت بعض المصادر المحلية قيام العساكر الروس التابعين لمركز المصالحة الروسي السوري بتوزيع عدد من المساعدات الغذائية و الطبية لأبناء بلدة شيخ عجيل.

حيث صرح دميتري بريدوتشيف رئيس مجموعة الإمدادات الإنسانية أن ” العساكر الروس قاموا بعمل إنساني إضافي في بلدة تل الشيخ عجيل بالحسكة” ، وفقاً لروسيا اليوم .

و أوضح المقدم أن” المساعدات شملت 480 سلة غذائية ، تحتوي كل منها على الدقيق والرز والسكر والحليب المكثف والشاي و بعض المعلبات ” .

