كورونا سوريا .. إصابات جديدة تسجلها الصحة السورية

أعلنت وزارة الصحة في سوريا يوم أمس الخميس عن ترصد 158 إصابة جديدة و 12 حالات و فاة بفيروس كورونا المستجد ، و ذلك فيي تقريرها اليومي للوضع الصحي.

حيث ذكرت الصحة السورية في بيانها أن عدد الإصابات الإجمالي قد ارتفع إلى 20713 إصابة بعد رصد 158 حالة جديدة ، توزعت كما يلي :

33 في حمص ،30 في اللاذقية ،20 في حلب، 20 في دمشق ، 20 في ريف دمشق ،13 في الحسكة ،10في طرطوس،٧7 في القنيطرة ، 4 في حماه، 1 في درعا .

بينما إجمالي الوفيات فوصل إلى 1414 بعد الإحصائية الأخيرة ، في حين سجلت الوزارة 134 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي المسجل إلى 14469.

كورونا سوريا.. الإصابات تتزايد بالرغم من تعليق دوام الجامعات والمدارس

كشف أحد الأطباء العاملين في مستشفى المواساة الحكومي في دمشق، اليوم الاثنين عن عدم تأثر منحنى الإصابات بفيروس كورونا بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السورية.

إذ صرَّح الطبيب أنه لا يوجد تحسن ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا على الرغم من تعليق دوام الجامعات والمدارس في البلد .

وأوضح الطبيب الذي يعمل في الشعبة الإنتانية بمستشفى المواساة، بحسب نورث برس: “توقعنا تراجعاً في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعد قرار وقف دوام المدارس والجامعات، لكن حتى الآن لم نلحظ أي تغيير يذكر.”

ويرى الطبيب أن عدم نجاح تعليق الدوام في إحكام السيطرة على تفشي الوباء هو:” استمرار التجمعات في الأماكن العامة والمقاهي والمطاعم إضافة إلى استمرار عمل صالات الأفراح والتعازي.”

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي رواج لفكرة أن تعليق الدوام جاء كخطة للتخفيف من حدة الطلب على الوقود الذي شهد أزمة طوابير في كافة المحافظات السورية بسبب تأخر ناقلات النفط في الوصول إلى سوريا بعد أزمة جنوح ناقلة حاويات في قناة السويس الشهر الفائت.

وكان مستهجن لدى الشعب السوري الخطط الحكومية المتبعة والسياسات الاقتصادية التي لا تحسب حسابات لهامش خطورة في قراراتها ولا تأخذ احتياطاتها لأزمات محتملة أو كوارث قد تحدث لبلد عاش 10 سنوات من الحرب يفترض أنها دربت قادته على أخذ هامش أمان وهامش خطورة في أي قرار يتخذونه، قبل تجريبه على الشعب (كبش الفدا).

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