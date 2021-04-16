الليرة السورية .. سعر الصرف في تداولات اليوم الجمعة

سجلت الليرة السورية في تعاملات اليوم الجمعة تعافياً بسيطاً مقابل الدولار الأميركي ، حيث سجلت سعر 3175 للشراء ، و 3080 للمبيع .

إذ حققت الليرة السورية قفزة مهمة أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء غير الرسمي فيوم أمس لتسجل 3175 ليرة للمبيع، 3080 ليرة للشراء، مقابل الدولار الواحد، وفقاً لموقع الليرة اليوم .

وبالنسبة لليورو، فقد انخفض أيضاً سعر صرف اليورو، مقابل الليرة السورية، لتبلغ قيمتها مقابل اليورو الواحد 3802 للمبيع، و3684 للشراء.

و يوم أمس الخميس ، نشر مصرف سوريا المركزي نشرة جديدة لسعر الصرف و الصرافة ( الدولار الأميركي ) ،إذ حدده بـ 2500 ليرة سورية مقابل الدولار .

حيث جاء في البيان الصحفي الذي نشره المصرف ما يلي :

قامت إدارة المصرف بتعديل نشرة “المصارف والصرافة” ليصبح سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج؛ الشخصية والويسترن يونيون، والواردة لصالح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية الواردة معادلاً لـ 2500 ل.س/دولار أمريكي، وذلك في إطار سعي المصرف إلى توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة.

هذا و ذكرت صحيفة “الوطن” السورية، الأربعاء، خبراً مفاده تعديل سعر صرف الدولار على الحدود للوافدين إلى سوريا، ليصبح 2500 ليرة بدلاً من 1256 ليرة.

يأتي ذلك، بعد إعلان عدة شركات صرافة خاصة ، البدء بتسليم الحوالات الواردة إليها على سعر 3175 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 1256 ليرة.

وذكر موقع “الاقتصادي”، أن رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، أصدر قراراً اليوم، برفع “سعر صرف الـ100 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) المطلوب تصريفها على الحدود من قبل السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم سوريا، ليصبح 2500 ليرة بدلاً من 1256 ليرة.

وبحسب التعليمات الجديدة، فإنه “يتوجب على السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى ليرات سورية، وفقاً لنشرة سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية، وذلك عند دخولهم الأراضي السورية”.

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