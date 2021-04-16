الخارجية العراقية تبحث تشكيل لجنة أمنية مع واشنطن

أشارت بعض المعلومات إلى أن الخارجية العراقية تتجه نحو إنشاء لجنة مشتركة مع الجانب الأميركي تختص بالأمور الأمنية و العسكرية في البلاد .

حيث أوضح أحمد الصحاف الناطق الرسمي باسم الخارجية العراقية أن الجانبين ناقشا “الانتقال إلى المرحلة الجديدة من التعاون الأمني، لأغراض الاستشارة والتدريب وبناء القدرات، وإعادة إنشار القوات القتاليّة إلى خارج العراق“.

و أضاف الصحاف أنه تمت خلال الاجتماعات دراسة الإسراع بعقد الاجتماعات لتنفيذ مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي، وفقاً لروسيا اليوم .

هذا و كان السفير الأميركي في العراق قد نوه إلى إمكانية عقد مثل هذه الاجتماعات ، على خلفية الاستهداف المتكرر لمحيط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية .

و في السياق ،أكد القنصل الأميركي في أربيل روب والر أن الحكومة الأميركية تستطيع تأمين الحماية اللازمة للقنصلية التابعة لها في حال لم تقدر الحكومة المحلية على ذلك.

حيث قال والر في تصريح له أن ” الإدارة الأميركية ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لحماية أنفسهم، إذا لم توفر لهم السلطات العراقية الحماية” .

“إننا في العراق لبناء علاقاتمشتركة تخدم الدوليتين ، وإن لم يتول العراق حمايتنا، سنضطر لاتخاذ إجراءات الحماية الخاصة بنا”، وفقاً للأناضول .

و شدد على أنه من واجب الحكومة العراقية توفير شعور الأمان لدى الممثليات وحماية السفارات ، مندداً بالفصائل المسلحة المدعومة من قبل إيران .

و استعرض القنصل تقريراً للاستخبارات الوطنية الأمريكية و الذي أفاد بأن إيران والحشد الشعبي يشكلان تهديدا للعراق ، واصفاً هذه الجهات بأنها ليست منضبطة أبدا تجاه حماية ممثليات الدول ، يأتي هذا التصريح على خلفية الاعتداء الصاروخي الأخير الذي استهدف مطار أربيل.

حيث قال مصدر أمني بحسب السومرية نيوز، إنه “تم استهداف مطار اربيل بصاروخ قبل قليل”، ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل.

فيما نقلت وسائل إعلام أخرى أن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، أعلنت أنه لا وجود لأضرار جراء سقوط قذائف على مطار أربيل .

وبدوره محافظ أربيل أوميد خوشناو، صرَّح أنه: ” لا يوجد أي أضرار مادية أو بشرية جراء الاستهداف الصاروخي لمطار أربيل”.

وأكدت وزارة الداخلية بانها فتحت تحقيق في حادثة استهداف مطار أربيل، ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل.

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