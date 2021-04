مقاومة الصحة تعترض على الوكيلة الجديدة.. “تحوم عليها شبهات الكوزنة”

أدانت لجنة المقاومة والتغيير بوزارة الصحة الإتحادية، التجاهل الذي وصفته بـ”الواضح” لأمر الصحة في البلاد، من قبل رئيس الوزراء.

وقالت أن أمر الصحة تُرك للصراعات السياسية بين الأحزاب وحركة التمكين والتمكين المضاد، بحسب “أخبار السودان”.

ولفتت لجنة المقاومة والتغيير بالصحة إلى الهجرة الغير مبررة للكوادر الصحية، الأمر الذي يعكس عدم الاهتمام بالصحة، والذي يدفع ثمنه المواطن.

هذا وقد أعلنت اللجنة عبر بيان لها، رفضها تعيين الوكيل الجديد للوزارة، حيث قالت اللجنة أنها ترفض تعيين من تحوم حوله شبهات إالانتماء للنظام البائد.

بينما اعترضت اللجنة كذلك على انفراد الوزير بقرار التعيين، موضحين أن الوكيلة المعينة تحوم عليها شبهات الانتفاع والكوزنة، واصفين القرار بالمحبط والغير موفق.

الجدير بالذكر أن وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، عين أمس الخميس، يسرى محمد عثمان وكيلاً جديدا لوزارة الصحة بدلاً عن أسامة أحمد عبد الرحيم.

وتحمل وكيلة الوزارة الجديدة يسرى محمد عثمان اختصاصي أوّل طب المجتمع”المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية”.

كما وتحمل شهادة عالمية في طبّ المناطق الحارة ورعاية صحة المجتمع والبحوث من جامعة “كون كين” من دولة تايلند.

يذكر أن الوكيلة الجديدة شغلت العديد من الوظائف والإدارات بالوزارة بولاية الخرطوم، أبرزها مساعد فني لمدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم في عام 2020.

بالإضافة إلى عملها كمستشار فني في مكتب وزير الصحة الإتحادي عمر النجيب.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية ، فجر اليوم الخميس ، عن تسجيلها لـ 90 حالة إصابة ، إضافة إلى 14 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد .

حيث نقلت الأناضول عن الوزارة بيانها الذي أكدت فيه ارتفاع عدد الإصابات الكلي إلى 31790 حالة منذ بداية الانتشار الوبائي .

و أوضحت أن إجمالي الوفيات المسجلة ارتفع إلى 2208 وفاة ، في حين أن حالات الشفاء وصلت إلى 25539 حالة .

و أشارت الوزارة إلى أن العاصمة الخرطوم لا تزال تتصدر قائمة أعلى عدد جراء وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع باقي ولايات السودان.

حيث أعلنت الوزارة عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و (45) إصابة جديدة بفيروس كورونا، ضمن التقرير الوبائي ليوم الإثنين الماضي، حسبما أفاد (راديو دبنقا) السوداني.

وأوضح التقرير أن ولاية الخرطوم سجلت “141” حالة اشتباه و(31) حالة مؤكدة، مع ازدياد عدد وفيات كورونا بحالتين جديدتين.

