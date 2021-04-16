كشفت مصادر عسكرية يمنية ، اليوم ، عن سقوط 96 قتيلا في مواجهات بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وعناصر من الحوثيون قرب مدينة مأرب.

حيث نقل موقع روسيا اليوم عن المصادر قولها أن “الحوثيين شنوا هجمات مكثفة للتقدم نحو آخر معاقل الحكومة في الشمال والمواجهات التي وقعت بين الطرفين في جبهات مختلفة في مأرب الأربعاء والخميس أدت إلى مقتل 36 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة و60 مقاتلا في صفوف المتمردين” .

وفي السياق كانت قد أعلنت مصادر عسكرية في وقت سابق أن قوات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وبمساندة المقاومة الشعبية استطاعت أن تستعيد مواقع في جبهة المشجة غربي محافظة مأرب.

لتوضح المصادر العسكرية أن فرق الجيش وبدعم من المقاومة الشعبية هاجمت، مواقع تابعة لمليشيات جماعة أنصار الله الحوثية، بحسب المشهد اليمني.

وتابعت المصادر أن الجيش اليمني حقق خلال هجومه استعادة مواقع هامة في منطقة المشجح التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية وتمركزت فيها لاستخدامها في قصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر جماعة أنصار الله الحوثية، وكبَّدهم الجيش خسائر في العتاد، ودمر عددا من أطقم الحوثيين بينهم عدة ذخيرة.

كما شارك طيران تحالف دعم الشرعية في الهجوم ودمر مدرعتين و 3 أطقم كانت في طريقها إلى الجبهة. واستهدف طيران التحالف العربي بغارات جوية أخرى تعزيزات لجماعة أنصار الله في خطوط الإمداد الخلفية وأحرزت خسائر فادحة في المعدات والأرواح، كما أشارت المصادر العسكرية إلى استمرار المعارك في المنطقة.

ومن جهة أخرى ، تمكن الجيش الوطني في اليمن في 2 أبريل الجاري، من القضاء على قيادي بارز تابع لجماعة أنصار الله الحوثية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب شرق اليمن.

وفي التفاصيل أفاد مصدر عسكري، أنه تم “قتل قائد كتيبة التدخل السريع، قصي شايع نصيب العماري، المكنى (أبو ذنوب)، والذي ينحدر من منطقة آل عمار في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة “،وأضاف المصدر العسكري، أن أفراداً من الجيش اليمني عملوا على نقل جثة القيادي الحوثي العماري إلى مستشفى مأرب.

The post مأرب اليمنية..96 قتيل في مواجهات دامية خلال يومين appeared first on Souk Ukkaz News.

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