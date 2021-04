العقبة الأردنية .. إعادة العمل بالحدود البرية و البحرية

أعلنت السلطان المتختصة في الحكومة الأردنية إعادة فتح المعابر البرية و البحرية في العقبة مع كل من مصر و المملكة العربية السعودية .

حيث نقلت وكالة سبوتنيك عن السلطات في العقبة تصريحها الذي أوضحت فيه أنها ” قررت إعادة العمل عبر الحدود البرية والبحرية في العقبة مع مصر والسعودية لإعادة الحياة السياحية والاقتصادية والتجارية في المدينة ” .

و أوضحت السلطات أن حركة النقل البحري للركاب و البضائع ستعو أيضاً عبر شركة الجسر العربي على خط العقبة – نويبع ، ضمن الاشتراطات الصحية اللزامة .

و بالنسبة لحركة الشاحنات التجارية ، أشرت إلى أنها ” ستعود للعمل أيضا بين الأردن والسعودية وباتجاه واحد عبر حدود الدرة كالمعتاد وضمن الاشتراطات والإجراءات الصحية المقرة والمتفق عليها ” .

و في إطار دعم الحركة السياحية في المملكة الأدينة ، أصدرت وزارة السياحة و الآثار الأردنية قراراً ينص على إعفاء أبناء المملكة و كافة المواطنين العرب من دفع رسوم المعتادة عند زيارة الأماكن السياحية و الأثرية .

حيث نقلت روسيا اليوم عن السياحة الأردنية بياناً قالت فيه أن “القرار يأتي ضمن احتفالات الوزارة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، واحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الجليلة”.

و تأتي هذه الخطوة في إطار التحركات الإصلاحية الحكومية التي اتخذتها الحكومة في الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الهاشمية .

و في هذه المناسبة قال العاهل عبد الله الثاني : ” مئوية المملكة الثانية ستكون عنوانا لاستمرار التنمية والعطاء، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية“.

و أضاف الملك أن “القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على رأس أولويات الدبلوماسية الأردنية”.

هذا و هنأ عدد من القادة العرب أمس السبت، الملك الأردني عبدالله الثاني بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

حيث وجه الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، برقية تهنئة أعربا من خلالها عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجين لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التقدم والرقي”.

من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في حسابه عبر تويتر: “أبارك لأخي الملك عبدالله الثاني وشعبه الشقيق بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية”.

