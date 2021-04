الجيش اللبناني يسجل 4 خروقات بحرية وجوية للاحتلال خلال يومين

كشفت قيادة الجيش اللبناني ، اليوم الجمعة ، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 خروقات بحرية وجوية خلال يومين .

حيث أصدرت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني بيان نقلته وكالة سبوتنيك والذي قالت فيه أنه ” بتاريخ 15 / 4 / 2021 الساعة 15.50 ولغاية تاريخ 16 / 4 / 2021 الساعة 3.15 تم تسجيل خرقيين جويين نفذتهما طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما طيران دائري فوق مناطق الجنوب، رياق وبعلبك، وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

كما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخ 15 /4 /2021 اعتبارا من الساعة 2.40 ولغاية الساعة 17.47، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 203 أمتار، حيث أقدم بعض العناصر على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة، وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وفي سياق أخر كان قد حذر قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، من خطورة الأوضاع في الأمنية في البلاد مع استمرار تصاعد الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي.

كما ونوه قائد الجيش اللبناني أن:” الجيش بالرغم من تأثره بالأزمة لن يسمح بالمساس بالسلم الأهلي”.

جاء ذلك خلال اجتماع لقيادة الأركان والمجلس العسكري، توجه العماد جوزيف عون إلى المسؤولين متسائلا: “إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره”.

واكمل أن “الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الصعد، بالأخص اقتصاديا، والجيش هو جزء من هذا الشعب ويعاني مثله، وبالتالي فإن راتب العسكري فقد أيضا قيمته”.

وأشار العميد “الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية، لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ولن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي”.

وأردف أن “موازنة الجيش تخفَض في كل سنة بحيث أصبحت الأموال لا تكفي حتى نهاية العام”.

وأضاف: “تحدثنا مع المعنيين لأن الأمر يؤثر على معنويات العسكريين، ولكننا لم نصل إلى نتيجة للأسف.. لا يهمهم الجيش أو معاناة عسكرييه”.

وحول المساعدات التي يتلقاها الجيش، قال العماد عون أنه “لولا هذه المساعدات لكان الوضع أسوأ بكثير، ومهما كان حجمها فالجيش يقبلها بحسب الأصول للحفاظ على الجهوزية العملانية”.

كما واعتبر أن “الجيش يتعرض لحملات إعلامية وسياسية تهدف إلى جعله مطواعا، لكن هذا لن يحدث أبدا”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

