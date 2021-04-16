لغم أرضي يودي بحياة شخصين ويصيب 12 أخرين في مدينة تدمر السورية

لقي مواطنين اثنين مصرعهما بينما أصيب 12 أخرين إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي غربي مدينة تدمر في محافظة حمص .

حيث نقل موق سوريا نيوز تصريح مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة والذي قال فيه أن “سيارة التي كانت تقل 14 شخصاً مدنياً من أبناء البادية انفجرت أثناء مرورها فوق لغم أرضي زرعه الارهابيون قبل اندحارهم من المنطقة” .

كما أشار إلى أن ذلك “أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين في العقد الرابع من عمرهما وإصابة 12 آخرين بينهم أطفال ونساء بجروح ورضوض وكسور مختلفة”.

وفي وقت سابق كانت قد ذكرت وكالة أنباء سوريا (سانا) ، أن عبوة ناسفة انفجرت بمحيط مدينة رأس العين بريف الحسكة ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وقالت الوكالة، نقلاً عن مصادر محلية، إن “عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة الناصرية بمحيط مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي”.

وأشارت (سانا)، إلى أن “العبوة كانت موضوعة في حقيبة انفجرت بسيارة قادمة من قرية الناصرية قبيل وصولها إلى أحد تجمعات مرتزقة الاحتلال التركي غربي مدينة رأس العين ما أدى إلى إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال ووقوع أضرار مادية في المكان”.

بالمقابل، ذكر المجلس المحلي لمدينة رأس العين، الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة تركياً، أن “عبوة ناسفة انفجرت في سيارة أحد المدنيين، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات”.

وأمس الإثنين، قُتل شخص على الأقل، ووقع عدد من الجرحى، جرّاء انفجار سيارة مفخخة في ريف مدينة عفرين بمحافظة حلب شمالي سوريا.

ولم ترد معلومات مؤكدة عن حجم الأضرار البشرية والمادية، لكن وبحسب موقع “RT”، سقط شخصاً على الأقل وأُصيب عدد آخر من الأشخاص.

ووقع الانفجار وفقاً لوسائل إعلام محلية، على طريق “ترندة” قرب “حرش عين دارة”، في حين وردت معلومات أن الانفجار وقع بالقرب من معسكر لما يسمى بـ”الجيش الوطني” المدعوم من قبل تركيا، وأن أحد أفراده قتل جراء الانفجار، دون أن ترد معلومات عن الجهة المسؤولة عن الانفجار.

وكانت قد سيطرت القوات التركية والفصائل المسلحة التي تدعمها على مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية عام 2018.

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