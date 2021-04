أوستن تايس .. هل قُتل في سوريا أم ما زال حياً؟

كشف موقع “ماكلاتشي” الأمريكي، عن معلومات نقلها عن مسؤوليين أمريكيين، أن الصحفي أوستن تايس المعتقل في سوريا منذ عدة سنوات ما زال حياً.

وقال مسؤولون أمريكيون للموقع، إن “الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي اعتقل في سوريا من قبل النظام السوري في أثناء تغطيته للحرب ما زال على قيد الحياة”.

وأشار الموقع نقلاً عن مسؤوليين أمريكيين، إلى أن “المجموعة التي أُطلق عليها اسم مجموعة (استعادة الرهائن) وتتألف من ضباط مخابرات ودبلوماسيين تعمل بشكل يومي على إطلاق سراح أوستن تايس”.

من جانبه، صرّح المبعوث الرئاسي الخاص في شؤون الرهائن روجر كارستنز، قائلاً: إننا “نعمل وكلنا إيمان، بأن أوستن ما زال على قيد الحياة وينتظر منا أن نأتي إليه”.

وأّكد المبعوث الرئاسي الخاص، أن مجموعة (استرداد الرهائن) تتابع قضية تايس بشكل مستمر، وهي تتكون من خبراء من مختلف الوكالات الحكومية، وتعمل على تجميع خيوط دبلوماسية ومعلومات استخباراتية في القضية”.

هذا وقال مسؤول في مجلس الأمن القومي إن هذه المجموعة أو الخلية “تعمل يومياً لإعادة أوستن وجميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في الخارج إلى الوطن”، بحسب ما جاء على موقع “عنب بلدي”.

من هو أوستن تايس؟

أوستن تايس هو جندي سابق في البحرية الأمريكية ومصوّر صحفي، يبلغ من العمر 37 عاماً، اختار السفر إلى سوريا لنقل الأخبار إلى وسائل الإعلام الأمريكية، التي كانت منها محطة “سي بي إس”، و”واشنطن بوست”، وشركة “ماكلاتشي”.

واعتقل تايس عند حاجز خارج دمشق في 13 من أغسطس عام 2012، كما التقى قبل اختفائه مع مجموعة من الناشطين المدنيين وعناصر من “الجيش الحر” في مدينة داريا، جنوب دمشق.

وأجرى مع عناصر ما يسمى “الجيش الحر”، لقاءً حصرياً، وجهز تقريره، ثم أوصله العناصر إلى خارج المدينة، وانقطعت أخباره عقب ذلك.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، جدية تصميم الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية أوستن تايس، معرباً عن أمله في ألا تكون هناك حاجة لبيان مماثل بعد عام من الآن.

وقال بومبيو في هذا السياق، إن الإفـراج عن أوستن تايس وإعادته إلى الوطن طال انتظاره مضيفاً: “سنبذل أقـصـى جهودنا لتحقيق هذا الهدف”.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أبدت عام 2019 اعتقادها بأن تايس لا يزال على قيد الحياة.

وفي شهر يناير من العام الفائت، قالت والدته ديبرا: “إن لديها معلومات ذات مصداقية تفيد بأت ابنها لا يزال على قيد الحياة”.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية أعلنت عام 2018 عن مكافأة مقدارها مليون دولار لمن يقدم أي معلومات يمكن أن تقود إلى تحـرير تايس.

