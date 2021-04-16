الشرطة العراقية تعثر على أموال وذهب تحت أنقاض مدينة الموصل

عثرت الشرطة العراقية على أموال وذهب وسبائك فضة تحت أنقاض المباني في مدينة الموصل التي كانت تحت سيطرت تنظيم داعش الإرهابي.

ونشرت مديرية شرطة محافظة نينوى بيانا جاء فيه: “بناء على معلومات دقيقة تمكنت شرطة محافظة نينوى من العثور على مبالغ مالية استولى عليها تنظيم داعش الارهابي خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل، كان قد خبأها ودفنها في احد الدور السكنية في المنطقة القديمة، والذي يعرف بديوان المالية”.

وأوضح البيان أن الشرطة تمكنت من ضبط المبالغ المالية التالية: مليون وخمسمائة وتسعون الف دولار أمريكي فئة المائة دولار، سبعة عشر مليون وخمسمائة الف دينار عراقي، خمسة عشر كغم من الفضة المقطعة لغرض طبع العملة المعدنية لداعش، أربعمائة وثمانية وخمسون غراما من القطع الذهبية على شكل عملة نقدية لعصابات داعش، مئتان وستة وخمسون غراما مواد معدنية مجهولة النوع، وسبعة عشر ونصف كغم سبائك من الفضة.

وأفاد بيان وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بأنه جرى “تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبالغ المالية والمواد المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية، حيث ضبطت في منطقة الموصل القديمة، في الجانب الايمن من المدينة”.

وفي سياق منفصل، أشارت بعض المعلومات إلى أن الخارجية العراقية تتجه نحو إنشاء لجنة مشتركة مع الجانب الأميركي تختص بالأمور الأمنية و العسكرية في البلاد .

حيث أوضح أحمد الصحاف الناطق الرسمي باسم الخارجية العراقية أن الجانبين ناقشا “الانتقال إلى المرحلة الجديدة من التعاون الأمني، لأغراض الاستشارة والتدريب وبناء القدرات، وإعادة إنشار القوات القتاليّة إلى خارج العراق“.

و أضاف الصحاف أنه تمت خلال الاجتماعات دراسة الإسراع بعقد الاجتماعات لتنفيذ مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي، وفقاً لروسيا اليوم .

هذا و كان السفير الأميركي في العراق قد نوه إلى إمكانية عقد مثل هذه الاجتماعات ، على خلفية الاستهداف المتكرر لمحيط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية .

و في السياق ،أكد القنصل الأميركي في أربيل روب والر أن الحكومة الأميركية تستطيع تأمين الحماية اللازمة للقنصلية التابعة لها في حال لم تقدر الحكومة المحلية على ذلك.

حيث قال والر في تصريح له أن ” الإدارة الأميركية ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لحماية أنفسهم، إذا لم توفر لهم السلطات العراقية الحماية” .

“إننا في العراق لبناء علاقات مشتركة تخدم الدوليتين ، وإن لم يتول العراق حمايتنا، سنضطر لاتخاذ إجراءات الحماية الخاصة بنا”، وفقاً للأناضول .

و شدد على أنه من واجب الحكومة العراقية توفير شعور الأمان لدى الممثليات وحماية السفارات ، مندداً بالفصائل المسلحة المدعومة من قبل إيران .

و استعرض القنصل تقريراً للاستخبارات الوطنية الأمريكية و الذي أفاد بأن إيران والحشد الشعبي يشكلان تهديدا للعراق ، واصفاً هذه الجهات بأنها ليست منضبطة أبدا تجاه حماية ممثليات الدول ، يأتي هذا التصريح على خلفية الاعتداء الصاروخي الأخير الذي استهدف مطار أربيل.

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