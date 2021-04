الدبيبة: ليبيا ترغب في بناء جسور جديدة مع روسيا

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن بلاده لديها الرغبة في فتح جسور جديدة مع روسيا، متوقعاً فتح صفحة جديدة بين البلدين.

وكان الدبيبة قد وصل أمس الخميس، إلى موسكو، في زيارة رسمية، وجاء حديثه هذا خلال لقائه بوزير الدفاع الروسي، سرغي شويغو، بحسب “بوابة الوسط”.

وقال الدبيبة: “نعلم أن روسيا دعمت تاريخيًا الشعب الليبي، ولدينا علاقات ودية وثيقة للغاية واحترام متبادل”.

هذا فضلاً عن تأكيده الرغبة في إعطاء دفعة جديدة لتعاوننا، لبناء جسور جديدة بين بلدينا، على حد تعبيره.

وزاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية متوقعاً “خلق مناخ اقتصادي جديد في ليبيا، تكون روسيا حاضرة فيه كشريك يقدم الدعم الاقتصاد”.

حيث قال: “نريد دعم الحياة في ليبيا، لذلك نحن بحاجة إلى دعمكم”.

معرباً عن امتنانه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعمه للشعب الليبي خصوصا خلال المراحل الأولى والأصعب من الصراع المسلح في بلاده “ليبيا”.

وفي السياق ذاته، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل سلطات مركزية في ليبيا لفترة انتقالية، حيث من المقرر أن تحضر وتجري انتخابات وطنية نهاية العام.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، والذي يقوم حاليا بزيارة لروسيا، حسبما أفادت صحيفة (الشروق).

وقال الكرملين -في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية إن الجانبين ناقشا مسألة التسوية في ليبيا بشكل مفصل، مضيفة أن بوتين أبدى استعداد بلاده لمواصلة تعزيز العملية السياسية الليبية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وكذلك ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية التقدمية.

وأشار الكرملين إلى أن الجانبين اتفقا على البدء في وضع اتجاهات واعدة لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أعرب الدبيبة عن امتنانه لتسليم ليبيا دفعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أعلنت في الرابع من أبريل الجاري، عن وصول 101 ألف و250 جرعة من لقاح كورونا، من شركة سبوتنيك الروسية.

وتعتبر هذه أول دفعة من لقاح كورونا تصل إلى ليبيا، وفقاً لما أوردت صحيفة “الساعة 24”.

