تغريدات غامضة لحمد بن جاسم عن الانتقام والقائد الشرير تثير جدلا

قال حمد بن جاسم آل ثاني، في تغريدات غامضة له إنه يجب أن يتصف “قائد الأمة” بالتسامح وألا ينتقم بسبب ما وصفها بـ”نزوة أو غريزة شريرة”.

وأوضح في سلسلة تغريدات غامضة على تويتر “نحن نعلم أن الانتقام وعدم النسيان غريزة وطبيعة لدى كثير من البشر على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم. وقد يكون الانتقام غير محمود في كثير من الظروف والأوقات وخاصة حين ينطلق من الظن والشك من دون برهان أو يقين”.

وتابع: “وإذا كان الانتقام من صفات القائد فإنه أمر مذموم إلا إذا كان من أجل الوطن ومصالحه حين يتعرض للظلم والهضم، فالقائد الصالح الجدير بتمثيل الأمة وقيادتها يتصف بالتسامح، ولا ينتقم بسبب نزوة أو غريزة شريرة”.

وأضاف “أما تذكر الظلم وعدم نسيانه، وتذكر التاريخ وفصوله وحوادثه فإنه صفة محمودة تليق بالقائد المتسامح القوي، يستخلص بها ومنها العبر والدروس ليتخذ القرار المناسب لمصالح بلاده وأمته”.

هاجم رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، الجهات التي تسعى لتخريب المصالحة الخليجية وضرب العلاقات القطرية السعودية.

وفي سلسلة تغريدات جديدة نشرها بن جاسم على صفحته على تويتر قال فيها: “رغم بيان العلا واستبشار الجميع ببداية حقبة جديدة بين دول مجلس التعاون وكذلك مع مصر، فإننا ما زلنا نرى ونسمع استمرار البعض في قرع طبول الاستفزاز والبيانات المبتذلة المشحونة بالسلبية والتحريض”.

وأضاف: “نحن لم نأبه ولله الحمد لطبول الحرب في السابق، رغم اندهاشنا وحزننا مما جرى دون مبرر”.

وتابع قائلا: “نحن نعلم أن من يسمون بالذباب الإلكتروني ليسوا إلا موظفين يكتبون ما يملى عليهم سواء كان حسنا أو سيئا، ونعلم كذلك أن هناك كتابا وصحفيين مأجورين لا مبدأ لهم ويتقلبون حسب أهواء من يمنون عليهم رزقهم”.

وأضاف: “نعلم أيضا أن هناك صحفيين وكتابا آخرين لم يخوضوا وراء الخائضين في هذه المأساة، وأعرف أن هناك منهم شجعانا أبدوا وجهة نظرهم بكل اتزان وشجاعة، ومنهم من دافع عن وجهة نظر دولته دون السقوط في الهاوية ومستنقعات الإسفاف”.

وقال: “لكن ما أستغربه اليوم هو هذه الدندنة الرخيصة التي لا تتعدى مكان صدورها، وكأن أصحابها مستاؤون من عودة العلاقات مع السعودية.. أنا أعرف السبب والغاية، ولكن السؤال هو: ألم يعتبر هؤلاء من الماضي إذ لم يجنوا من حملاتهم إلا الخيبة؟!”.

في أول تعليق لرئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، على أنباء المصالحة الخليجية وقيام الكويت بفتح الحدود البرية والبحرية مع قطر والسعودية.

غرد بن جاسم على صفحته على تويتر قائلا: ” أزمة بدأت وطالت وها هي انتهت. ولا أريد أن أخوض الآن في ملابسات وتفاصيل وكيفية وأسباب ابتداء هذه الأزمة وهي الأخطر والأصعب في تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي“.

