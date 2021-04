وزارة الحج والعمرة تُحدد تعليمات جديدة للمعتمرين من الخارج

أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الخميس، في منشور جديد لها عن 5 تعليمات جديدة تخص المعتمرين القادمين من الخارج لأداء مناسك العمرة.

وجاء منشور وزارة الحج والعمرة في انفوغرافيك احتوى على 5 تعليمات وآليات يتوجب على المعتمر اتباعها لدى وصوله من الخارج، بحسب CNN.

وأتت التعليمات كالتالي:

1. من الموجب على المعتمرين القادمين التوجه إلى مركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من أداء العمرة.

2. التأكد من حالة التحصين اتباعاً لنوع اللقاحات المعتمدة.

3. استلام المعتمر للإسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها عند تواجده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة.

4. إظهار الإسورة عند الوصول لمركز التجمع للتأكد من التصريح وبيانات المعتمر.

5. الالتزام بتاريخ والمدة الزمنية للعمرة المخصصة للمعتمر.

وفي السياق، أشارت وزارة الحج السعودية إلى تحديدها إصدار تصاريح العمرة و الزيارة إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان الكريم عن طريق تطبيقات ” توكلنا ” و ” اعتمرنا ” .

إذ أكدت وزارة الحج أن إصدار التصريحات ستنحصر في تطبيقي ” اعتمرنا” و ” توكلنا ” في نسختهما المحدثة .

و أوضحت وزارة الحج والعمرة أن ”الهدف من تشغيل التطبيقين هو مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له “.

هذا و كانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن تصاريح أداء مناسك العمرة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان ستمنح للأشخاص الذين تلقوا لقاح ضد كورونا.

وأضافت الوزارة أن التصاريح ستعطى أيضا لمحصّن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعاف من الإصابة.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أن منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وكذلك زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، سيكون “بدءًا من الأول من رمضان، للأشخاص المحصنين”.

وأضافت أن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقين أيضا “وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة”.

وفي السياق ذاته، وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مارس/آذار الماضي، على مجموعة من المبادرات في قطاع الحج والعمرة والتي تهدف بدورها تساعد الأفراد والمؤسسات العاملين في قطاع الحج والعمرة.

وافادة وكالة الأنباء السعودية “واس” بإن: “المبادرات تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا على القطاع الذي يقدم الدعم للحج والعمرة”.

وأكدت الوكالة أن المبادرات تشمل:” إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة في مدينتي مكة والمدينة”.

