منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪

صرَّح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الجمعة، عن الوصول إلى مستوى 60٪ من تخصيب اليورانيوم في إيران.

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مقابلة له مع وكالة تسنيم للأنباء: :أنه يجري تخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪ حاليًا في منشأة شهيد أحمدي روشن النووية”، بحسب قناة العالم.

وأكد صالحي على قدرة ايران على تخصيب اليورانيوم بالنسبة التي تريدها وأضاف أنه: “يوم الاربعاء بدأنا تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة والخميس ليلا حصلنا على أول كمية منه”.

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية كمية إنتاج اليورانيوم المخصب قائلاً: “ننتج في كل ساعة تسعة غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمئة”.

وتحدث رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن منشاة نطنز التي تعرضت لحادثة تخريبية كما وصفتها إيران قائلاً: “تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف كما لم ينتج أي تلوث اشعاعي وأن تيار الكهرباء الرئيسي للمنشأة سيتم إيصاله الليلة”.

وأكد صالحي أن العمل في منشاة نطنز لم يتوقف ب الحادثة، فقط تم توقيف العمل في صالة واحدة كانت تحوي أجهزة طرد مركزي من طراز آي آر واحد.

وكانت قد عرضت صباح 11 أبريل الجاري، منشأة نطنز النووية في إيران لحادثة أصابت شبكة الكهرباء الخاصة بمفاعل نطنز النووي، لتبدأ بعدهاالتلميحات إلى وقوف الموساد الإسرائيلي وراء الهجوم.

إذ نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) عن مصادر استخباراتية لم تذكر هويتها، أن الموساد هو المسؤول عن حادث موقع إيران النووي.

وأوضحت الوكالة بأن المصادر أكدت أن “وكالة التجسس الإسرائيلية (الموساد) نفذت هجوما سيبرانيا ضد منشأة نطنز النووية الإيرانية”.

الجانب الإيراني أكد أن التحقيقات في حادثة منشأة نطنز النووية الإيرانية لا تزال جارية، وذلك على لسان كبير المحققين في انقطاع الكهرباء بمفاعل نطنز النووي الإيراني، الذي خالف رأي رئيس منظمة الطاقة الذرية المؤكد على وجود عمل تخريبي مقصود من وراء الحادثة.

وأكد كبير المحققين قائلاً: “ندرس احتمالات وسنكشف عن المعلومات بعد تحديدها”.

برأي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، فإن الحادث متعمد، إذ قال: “ما حدث في منشأة نطنز كان إرهاباً نووياً”، وأكد على أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على المنفذين.

