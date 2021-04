وزارة التجارة الداخلية ترفع سعر ليتر البنزين اوكتان الى 2500 ليرة سورية

صدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار تحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين أوكتان 95 في كل المحطات بـ 2500 ليرة سورية لليتر الواحد

وأشارت وزارة التجارة الداخلية إلى أن السعر الوارد في هذا القرار يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

وبحسب القرار يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة فيما يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

أصدرت التجارة الداخلية السورية ، اليوم الأربعاء، تعميما أشارت به لمرقابة أسعار المنتجات ومعاقبة من يستغل ارتفاع اسعار الوقود.

ودعت التجارة الداخلية السورية وحماية المستهلك تبعا لبيان نشر على صفحتها الرسمية بفيس بوك مديرياتها بالمحافظات إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يقوم باستغلال تعديل أسعار المشتقات النفطية للبيع بأسعار زائدة وتجاوز هوامش الربح المحددة لكل سلعة أو التلاعب بالفواتير والأسعار وبيع مواد مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو احتكار أي سلعة.

وأشارت الوزارة في تعميم لها إلى التنسيق والتعاون مع المكاتب التنفيذية وفروع المرور بالمحافظات لتحديد ومراقبة أجور النقل والتقيد بالتعليمات الناظمة واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين ومعالجة الشكاوى التي ترد من المواطنين مباشرة للمحافظات ورفع تقارير يومية عن واقع الأسواق وأسعار السلع والمواد فيها.

وقررت وزارة التجارة الداخلية، رفع أسعار الوقود المدعوم وغير المدعوم للضعف بحيث سيكون سعر مبيع ليتر البنزين المدعوم للمستهلك بـ 450 ليرة سورية بعد أن كان 250 ليرة.

كما حددت الوزارة سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم للمستهلك بـ 650 ليرة سورية بعد أن كان 450 ليرة.

كما تقرر برفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية وليتر البنزين أوكتان 95 إلى 1050 ليرة.

أصدر طلال البرازي، وزير التجارة وحماية المستهلك اليوم، أمراً يقضي بوضع أربعة مراقبين يعملون في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تحت تصرف المؤسسة السورية للحبوب، بسبب ضعف أدائهم الوظيفي.

ويأتي القرار، بحسب موقع شبكة سوريا الحدث بهدف تقييم أداء العاملين في جهاز الرقابة التابع لوزارة التجارة وحماية المستهلك ومنعاً للممارسات الخاطئة التي يتم اقترافها خلال العمل الرقابي، الأمر الذي يشوّه سمعة هذه المهنة بشكل عام.

كشفت وزارة التجارة السورية اليوم الاثنين ، عن رفضها التام لطرق توزيع الخبز في الاحياء بمدينة دمشق بعد تداول المواطنين لمقطع فيديو يظهر فيه شخص يوزع الخبز على تجمع كبير من الناس وسط تزاحم وفوضى عارمة رغم منع السلطات السورية للتجمعات ضمن اجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنها تعمل حاليا على “إيجاد الحلول والبدائل التي تكفل إيصال الخبز إلى المواطنين بشكل لائق وأفضل بحسب قناة روسيا اليوم .

