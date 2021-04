ناديا كوهين وتفاصيل جديدة حول زوجها الجاسوس في سوريا

قامت ناديا كوهين، زوجة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، بالكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص العمل الذي قام به زوجها كجاسوس في سوريا.

وتحدثت ناديا أمس في مقابلة مع قناة إسرائيلية نقلها موقع “عنب بلدي”: أن السوريين كانو يراقبونه بكل التفاصيل الخاصة به عن كثب، وقد كشفوا أمر زوجها قبل شهر من اعتقاله، موضحةً إنها لم تكن تعلم أن غياب زوجها بسبب عمله كجاسوس في سوريا، بل سبق وأخبرها أنه يعمل عمل خاص في تجارة الأسلحة خارج إسرائيل ليبرر غيابه.

وأضافت ناديا، أنها حصلت قبل نحو شهر، على فيديو مصور لزوجها إيلي كوهين، يتجول في شوارع العاصمة دمشق، قبل إلقاء القبض عليه واعتقاله، في يناير 1965، وقالت أن إيلي في هذه المرحلة “شعر بالفعل أنه يجري تصويره، وأدار رأسه إلى الشخص الذي كان يصور وكأنه لم يعد يهتم بالأمر”.

وبينت أنها عرفت بإعتقال إيلي بعد أسبوع من الحادثة، حيث قالت إنه عندما ذهب إلى العمل في المرة الأخيرة “كنت أعلم أنه لن يعود”، وذكرت أن أشخاصاً كانوا يتحدثون مع زوجها لساعات في منزلهما، وعلمت فيما بعد أنهم مختصين في تدريب كوهين الذي درس الخرائط جيداً.

وأصبحت ناديا تلاحظ إتقان زوجها للهجة السورية بعد أن كان يتقن المصرية، حيث أحست أن زوجها لم يكن يعمل في تجارة الأسلحة في الخارج كما قال لها، وأن هناك شيئاً أكثر خطورة.

يذكر أن إيلي كوهين دخل إلى سوريا باسم كامل ثابت أمين، وسكن في حي السفارات بالعاصمة دمشق، وقام بشبكة علاقات مع النخبة السورية، إلى حين علمت السطات السورية بأمره وأعدمته في ساحة المرجة بدمشق عام 1965.

وفي الشأن ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة I24Nwes، في التاسع من مارس الماضي، أن عملية البحث عن رفات الجاسوس ايلي كوهين جارية بمساعدة روسية.

وكشف نتنياهو خلال المقابلة عن الجهود التي تبذل للعثور على رفات كوهين، مؤكدا مساعدة الروس في ذلك.

وأضاف نتنياهو: “إنني ملتزم بإعادة كل جنودنا الذين سقطوا أو فقدوا. لقد قمنا بإعادة رفات زاكاري باومل، وتم تحقيق ذلك نتيجة لاتصالي الوثيق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين”.

وذكر نتنياهو أن بوتين “أرسل في حينه قوات” روسية استنادا إلى معلومات استخباراتية قدمتها إسرائيل لإعادة باومل، مردفا: “سنواصل هذه الجهود لإعادة باومل وكل الباقين”.

وأوضحت القناة في تقرير لها أن قطعة شخصية (بقايا ملابس أو وثيقة) كانت تابعة للجاسوس الراحل تم نقلها مؤخرا إلى إسرائيل التي تحللها لاستخراج آثار جديدة في القضية، وان القوات الروسية تبحث حاليا عن الرفات في مخيم اليرموك قرب دمشق بعد ان قدمت الحكومة السورية خرائط دقيقة للمنطقة الى الجانب الروسي.

وحسب القناة، فإن موسكو ودمشق على خلاف بشأن التنازلات التي يجب مطالبة إسرائيل بتقديمها مقابل المعلومات حول كوهين.

