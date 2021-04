مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في صعيد مصر تُوقع مصابين

وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية الحسينات التي تتبع لمركز أبو تشت بمحافظة قنا في صعيد مصر، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأُصيب جرّاء المشاجرة ربة منزل، و3 أشخاص آخرين، بحسب ما جاء على موقع “روسيا اليوم”.

وفي التفاصيل، بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحسينات بمركز أبو تشت، بسبب “خلافات الجيرة”.

وانتقلت الشرطة المصرية على الفور إلى موقع الحادث، وتمت السيطرت على الموقف، حيث فرضت قوات الأمن كردوناً (سياج) أمنياً بين العائلتين، لمنع تجدد الاشتباكات بينهما، فضلا عن تكثيف جهودها لإلقاء القبض على المتهمين.

ونُقل المصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزي، لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة، إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي السياق ذاته، نشب في سيبتمبر الماضي، خلاف بين شخصين في مزلقان العشرين بمنطقة عين شمس في مصر، وذلك بسبب مشاجرة طاحنة جرت بينهما على أحقية المرور أحدهما قبل الآخر.

وسرعان ما تطور الخلاف الدائر بين هؤلاء الرجلين، ليرفعا السلاح الأبيض، ويتلقى أحدهما طعنات من الآخر، لينتقم شقيق الآخر منه، مستخدماً ذات الوسيلة، ما أدى إلى وفاة الشخصين.

وبناء على هذه الحادثة المؤلمة، أُبرق هاتف إلى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، وشرح المقدم أحمد طارق للواء نبيل سليم، أنه تلقى بلاغاً من شرطة النجدة أكدت وجود مشاجرة بين شخصين في الشارع، راح ضحيتها اثنان، وذلك بالقرب من مزلقان العشرين.

وبناء على هذا الإخطار، سارع رجال المباحث بالانتقال فوراً إلى مكان الواقعة، وتم العثور على جثتي شخصين فى العقد الثالث من العمر مصابين بطعنات بمناطق متفرقة من الجسم.

ووفقاً لما تم مشاهدته، أجرى رجال المباحث تحريات عدة، وانتهوا إلى نشوب مشاجرة بين القتيل الأول وشقيق القتيل الثاني، ووراء هذه الخلافات، مشاجرة واضحة على أولوية المرور في مزلقان العشرين.

وإثر هذه الخلافات الدائرة بين الشخصين، قام أحد الرجلين بطعن الأول بسلاح أبيض فأرداه قتيلا ولاذ بالفرار من مكان الحادث، وما كان من شقيق المجني عليه الأول، إلا أن قام باستدراج شقيق المتهم بمكالمة تليفونية، وعندما حضر إلى مكان الواقعة قام بطعنه بسكين وأرداه هو الآخر قتيلاً ولاذ بالفرار.

وقام رجال المباحث بإعداد الأكمنة اللازمة، وتمكنوا من ضبط المتهمين المتورطين في الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

