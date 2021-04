السفارات السورية تفتح أبوابها للراغبين في التسجيل بالقوائم الانتخابية

فتحت السفارات السورية في عدة دول أبواب التسجيل للسوريين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعديلاته.

وذكرت السفارة في أبوظبي، عبر “فيسبوك”، أنه “تحضيراً للانتخابات الرئاسية تقوم السفارة السورية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي بتحضير القوائم الانتخابية للمواطنين السوريين المقيمين والمتواجدين في دولة الإمارات”.

وطلبت السفارات السورية من “المواطنين السوريين البالغين الراشدين والراغبين بالانتخاب ممن أتموا سن الثامنة عشر من العمر أو تجاوزوه بتاريخ الانتخاب، تسجيل أسمائهم وذلك قبل تاريخ ٢٥ نيسان ٢٠٢١”.

بدورها، نشرت سفارتي سوريا في كل من لبنان وموسكو استمارة التسجيل في القوائم الانتخابية، مطالبةً “المواطنين السوريين الراغبين بممارسة حقهم الانتخابي إلى تسجيل أسمائهم عبر البريد الإلكتروني أو الحضور شخصياً إلى السفارة”.

كما دعت في عدد من الدول لتسجيل أسمائهم أيضاً بهدف المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ووفقاً للمادة 85 من الدستور، يتعيّن على رئيس مجلس الشعب الدعوة لانتخاب الرئاسة قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد.

كشفت السفارة السورية في لبنان، اليوم الأربعاء، عن تعليمات جديدة بخصوص مدة إقامة المكلف في سوريا بالخدمة الإلزامية في الجيش العربي السوري.

وقالت السفارة في بيانها اليوم أنه بحسب التعليمات الناظمة في سوريا، تم تمديد مدة إقامة المكلف المقيم داخل الأراضي السورية لتصبح 90 يوم خلال السنة الواحدة.

وبخصوص إقامة المكلف المقيم خارج الأراضي السورية أوضحت السفارة أنه يجب أن تكون مدة الانقطاع عن بلد الإقامة مدة لا تتجاوز 90 يوم في السنة الواحدة.

ونوَّهت السفارة السورية في بيروت إلى أن المكلف المقيم خارج الأراضي السورية يجب أن يكون داخل سوريا لمدة 60 يوم إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة مقابل دفع مبلغ 200 دولار أمريكي، على أن تحسب هذه المدة من المدة المقررة لدفع البدل النقدي.

وأوضحت السفارة أن التعليمات الجديدة تسمح للمكلف المغترب المتواجد في سوريا تقديم طلب تمديد إقامة المكلف لشعب التجنيد قبل وقت كاف من انتهاء مدة الـ 90 يوم، بحسب سناك سوري.

وكانت قد أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سورية، في يونيو الفائت، بعض القرارات التي تخص المكلفين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية ممن يقيمون خارج سوريا.

وجاءت قرارات القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة كالتالي:

“يتم تأجيل المكلفين بالخدمة الإلزامية المؤجلين بسبب دراستهم خارج سوريا أو بالإقامة في عام 2019، لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء تأجيلهم دون الحاجة إلى تقديم الوثائق المعتمدة”.“يتم استبعاد المكلفين بالخدمة الاحتياطية، المستبعدين بسبب دراستهم خارج البلاد أو بالإقامة في عام 2019 لمدة سنة إضافية، تبدأ من تاريخ انتهاء استبعادهم دون الحاجة إلى تقديم الوثائق المعتمدة” .

وفي سياق آخر، فت وزارة الخارجية السورية، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حجز أموال المكلفين بالخدمة العسكرية إن لم يدفعوا بدل فوات الخدمة.

وفي هذا الشأن قال مدير الإدارة القنصلية في الوزارة حسن خضور، ردا على سؤاله عن حجز أموال الأهل وأملاكهم في حال لم يدفع المكلف المقيم في الخارج “بدل فوات الخدمة”، قال، خضور إن “كثيرا من وسائل التواصل الاجتماعي تحاول التشويش على جالياتنا في المغترب، وخاصة المكلفين الذين لديهم واجبا تجاه الدولة، وخاصة فيما يخص الخدمة العسكرية”.

وأكد: “هذا الموضوع لا صحة له إطلاقا، ولم يصدر شيء“.

