وزير الخارجية الأمريكي من كابل: ملتزمون بشراكتنا مع أفغانستان

كابل 16 أبريل 2021 ( وال ) – أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة، أن بلاده ملتزمة بشراكتها مع أفغانستان.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها بلينكن خلال زيارة غير معلنة في العاصمة الأفغانية كابل، بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انسحاب جميع قوات بلاده من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل.

وقال الوزير الأمريكي: “لقد أوصلت رسالة من بايدن مضمونها أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أفغانستان”، بحسب موقع “الحرة” الأمريكي.

وأكد بلينكن أن “الشعب الأفغاني سيرى مدى التزام الولايات المتحدة بدعم أفغانستان”.

وحول حركة طالبان، قال: “من المهم جدًا، أن تقر طالبان بعدم السعي للسيطرة على أفغانستان بالقوة”.

وحذّر بلينكن من خطر اندلاع حرب أهلية قائلا: “لا أعتقد أن من مصلحة أي أحد انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية، حتى طالبان ذاتها”.

واختتم بلينكن حديثه بالقول إننا “ملتزمون أيضًا بضمان عدم عودة التهديدات الإرهابية في أفغانستان”.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى كابل، في زيارة غير معلنة.

وبخصوص الزيارة، قالت وكالة “أسوشيتد برس” إن “بلينكن سيلتقي خلال زيارته بالرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله ومسؤولين آخرين”. (وال- كابل) ر ت

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