السلطات المصرية تضبط سيارتين بحوزتهم 8 أطنان من أحجار الذهب الخام

ألقت السلطات المصرية، الجمعة، القبض على سيارتين نقل محملتين بـ8 أطنان من أحجار الذهب الخام، يقودهما ثلاثة أشخاص بمحافظة أسوان جنوبي البلاد.

وكانت قد استوقفت قوة أمنية مصرية، سيارتين نقل محملتين بكمية من الأجولة وبتفتيشها عثر على 220 جوال تزن نحو 8 طن معبأة بكميات من الأحجار الخام التي يستخلص منها خام الذهب.

وعثرت القوات الأمنية أيضاً بحوزتهم على 5 جهاز هيلتي ومولد كهرباء و2 اسطوانة بوتاجاز وبطارية سيارة تستخدم في اعمال البحث عن الذهب، وذلك بحسب موقع “المصري اليوم”.

كما ذكر الموقع، إنه تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات والسيارتين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي سياق متصل، أحبطت السلطات المصرية في 21 يناير من العام الحالي، عملية بيع تمثال أثري ضخم اكتُشف واستُخرج في منطقة الشرقية وتم نقله الى أرض زراعية في الإسماعيلية بغرض بيعه هناك.

ومن خلال الرصد والمتابعة تبين أن التمثال دفن من فترة طويلة في الإسماعيلية بانتظار اللحظة المناسبة لعقد صفقة البيع، حيث رصدت مباحث أبوصوير تواصل المتهم أحد الأشخاص لتسهيل عملية بيعه. بحسب اليوم السابع.

وبحسب المصادر فقد تم إخفاء التمثال لسنوات عديدة بعد فشل عمليات بيعه، قبل إعادة عرضه للبيع مرة أخرى.

يذكر أن التمثال يصل وزنه إلى طن و700 كيلوغرام، فيما تحفظت الشرطة عليه وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي أغسطس من العام الماضي، عثر علماء المجلس الأعلى في الآثار المصرية على تمثال يعود لأحد كهنة الإله حتحور ضمن أعمال الحفر الإنقاذية في محافظة الجيزة.

وبحسب قناة RT فإن التمثال وجد من قبل علماء المجلس الأعلى في الآثار المصرية في أرض تعود لأحد المواطنين تقع على بعد 2 كم تقريباً جنوب شرق منطقة ميت رهينة.

وأوضح الأمين العام للمجلس أن التمثال عبارة عن كتلة واحدة من مادة الغرانيت الأسود، بارتفاع 95 سم وعرض 45 سم، محفور خلفه كتابات هيروغليفية.

وفي ديسمبر من العام الماضي، ضبطت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي، من خلال الوحدة الأثرية بالمطار مهربات مؤلفة من 85 عملة أثرية تعود لعصور مختلفة وثلاث “جعارين” صغيرة.

وأوضحت وزارة السياحة المصرية، في بيانها أن حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أفاد بأن المحجوزات وجدت مخبأة في جيوب بطرد مرسل إلى أمريكا بالبريد.

وأكدت السلطات المصرية أنه فور الاشتباه بأن القطع ذات طابع أثري، اتُخذت الإجراءات اللازمة، وتم تشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية.

وبيَّنت التحقيقات ثبوت الطابع الأثري على القطع، وبذلك باتت تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، بحسب سكاي نيوز.

وأورد البيان أن هناء المشهور، المديرة العامة لمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، صرَّحت بأن المضبوطات تعود لنوعين من العملة الفضية من العصر البطلمي، و80 عملة معدنية برونزية ترجع للعصر اليوناني والروماني.

كما تضمن المهربات المحجوزة من قبل السلطات المصرية عملتين ذهبيتين من العصر البيزنطي، وعملة فضية من العصر الأيوبي، وثلاثة “جعارين” صغيرة من العصور القديمة المصرية.

The post السلطات المصرية تضبط سيارتين بحوزتهم 8 أطنان من أحجار الذهب الخام appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ