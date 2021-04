معبر جابر الحدودي مع سوريا يفتح أبوابه من جديد

صرَّح رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، عن إعادة فتح المعابر الحدودية أمام حركة المسافرين والشاحنات، بما فيها معبر جابر الحدودي مع سوريا.

وجاء قرار فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن أمام حركة الشاحنات والمسافرين بناءً على توصيات صادرة عن لجنة الميدان والمعابر الحدودية.

وبدوره وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، وجه كتاب إلى مدير الأمن العام الأردني، يدعوه إلى تسهيل حركة المسافرين والشاحنات عبر الحدود البرية، بما في ذلك معبر جابر الحدودي مع سوريا، مشدداً على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي.

الجدير بالذكر أن الأردن أغلق الحدود البرية مع سوريافي منتصف أغسطس من العام 2020، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا والوقاية منه.

فيما أكد بعض السياسيون أن الأردن أغلقت معابرها مع سوريا خوفاً من اقتراب القوات الإيرانية من الحدود الأردنية، بحسب وكالة أوقات الشام.

وتسعى الأردن مؤخراً لزيادة العلاقات التجارية مع سوريا، من خلال زيارات لغرفة تجارة الأردن إلى دمشق، كما يعتبر المعبر عصباً تجارياً بين البلدين وبوابة سوريا لتصدير بضائعها نحو الخليج العربي.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات المختصة في الحكومة الأردنية إعادة فتح المعابر البرية و البحرية في العقبة مع كل من مصر و المملكة العربية السعودية .

وصرَّحت السلطات في العقبة أنها ”قررت إعادة العمل عبر الحدود البرية والبحرية في العقبة مع مصر والسعودية لإعادة الحياة السياحية والاقتصادية والتجارية في المدينة” .

و أوضحت السلطات أن حركة النقل البحري للركاب و البضائع ستعود أيضاً عبر شركة الجسر العربي على خط العقبة – نويبع ، ضمن الاشتراطات الصحية اللازمة .

و بالنسبة لحركة الشاحنات التجارية، أشارت إلى أنها ”ستعود للعمل أيضا بين الأردن والسعودية وباتجاه واحد عبر حدود الدرة كالمعتاد وضمن الاشتراطات والإجراءات الصحية المقرة والمتفق عليها” .

و في إطار دعم الحركة السياحية في المملكة الأردنية ، أصدرت وزارة السياحة و الآثار الأردنية قراراً ينص على إعفاء أبناء المملكة و كافة المواطنين العرب من دفع رسوم المعتادة عند زيارة الأماكن السياحية و الأثرية .

و تأتي هذه الخطوة في إطار التحركات الإصلاحية الحكومية التي اتخذتها الحكومة في الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الهاشمية .

و في هذه المناسبة قال العاهل عبد الله الثاني : ” مئوية المملكة الثانية ستكون عنوانا لاستمرار التنمية والعطاء، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية“.

