الإمارات.. الحكم بالسجن 14 عاما على خليجين انتحلوا صفة رجال أمن

أدانت محكمة الفجيرة ثلاثة متهمين خليجين بانتحال صفة رجال أمن إماراتيين واستحواذ على أموال وافدين آسيويين بالإكراه، وحكمت عليهم بالسجن لمدة 14 عام.

وبحسب ما نشره موقع “الإمارات اليوم” فإنه في القضية الأولى، قدم آسيوي بلاغا في مركز الشرطة، يفيد بتعرضه للاختطاف من قبل ثلاثة خليجيين، أوهموه بأنهم رجال أمن، وركب معهم السيارة، واتجهوا به إلى منطقة بعيدة، واعتدوا عليه بالضرب، وسرقوا هاتفه وحافظة نقوده.

فيما أكد مجني عليه آخر، في قضية منفصلة، أن المتهمين طلبوا منه الركوب معهم في السيارة، بعدما أوهموه بأنهم رجال أمن، واصطحبوه إلى منطقة بعيدة، وقاموا بتفتيشه واستخراج جميع ما يملكه، وسرقته، وفروا هاربين.

وتمكنت الأجهزة الشرطية من ضبط أحد المتهمين، فيما لا يزال المتهمان الآخران هاربين، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنايات.

وأقر المتهم الأول في التحقيقات بأنه كان مع المتهمين الثاني والثالث ليلا، وكانوا جميعا في مركبته، ولا يعلم قيام المتهمين الثاني والثالث بالسرقة أو الاعتداء على المجني عليهما، إذ شاهدهما يضربان شخصا ويقيدان حريته.

وقام شقيق المتهم الأول بتسليم مركبة المتهم إلى الجهات المختصة، وبعد فحصها تبين وجود محفظة أحد المجني عليهما فيها.

وانكر المتهم أمام المحكمة التهم المنسوبة إليه، قائلاً إن “المتهمين الهاربين طلبا منه توصيلهما، ولا يعرف شيئا عن موضوع السرقة”.

وقضت محكمة الفجيرة على المتهم الأول حضوريا، وغيابيا إلى المتهمين الثاني والثالث بسجن كل منهم 14 سنة عن الجريمتين.

وفي سياق منفصل، هنأت الإمارات دولة الاحتلال الإسرائيلي بمناسبة ما يُسمى بـ “عيد الاستقلال!” عبر حساب سفارتها في إسرائيل على تويتر، الأمر الذي أثار جدلاً بين المغردين، الذين أطلقوا هاشتاغ “الإمارات في تل أبيب” و “غزة تحت القصف”.

إذ كتبت سفارة الإمارات في إسرائيل: “سفارة دولة الإمارات في إسرائيل تتمنى لمواطني دولة إسرائيل عيد استقلال سعيد!”.

كما نشرت السفارة تهنئة باللغة الإنكليزية جاء فيها تهنئة إلى: “الشعب الإسرائيلي بعيد استقلال بلادهم الـ 73”.

والذي أثار سخط المغردين العرب ممن يرفضون التطبيع مع إسرائيل الفيديوهات التي انتشرت لإماراتيين يهنئون إسرائيل بعيد استقلالها!.

