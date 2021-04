بايدن : قد نعود للاتفاق النووي بلا تقديم تنازلات لا نريدها

علق الرئيس الأميركي، جو بايدن ، على تأكيد إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، مؤكداً أنها غير مفيدة على الإطلاق في دفع المحادثات النووية الجارية في فيينا.

لكنه أضاف أنه سعيد بأن طهران ما زالت تجري محادثات غير مباشرة مع واشنطن، بشأن استئناف التزام البلدين بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال بايدن للصحافيين في واشنطن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، مساء أمس الجمعة “إننا لا نؤيد ولا نعتقد أنه من المفيد على الإطلاق أن تقول إيران إنها ستتحرك للتخصيب بنسبة 60 في المئة.

إلا أنه رحب باستمرار المحادثات، قائلاً “مع ذلك نحن سعداء لدخول إيران في محادثات غير مباشرة معنا ومع شركائنا حول كيفية المضي قدما، وما هو مطلوب للسماح لنا بالعودة إلى الاتفاق النووي.. دون أن نقدم تنازلات لسنا على استعداد لتقديمها”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت خطوة إيران تدل على أن طهران ليست جادة في العودة إلى الاتفاق النووي قال بايدن إن “المناقشات جارية. أعتقد أنه من السابق لأوانه إصدار حكم بشأن النتيجة. لكننا ما زلنا نجري محادثات”.

وفي شأن آخر، أعلن أن الولايات المتحدة واليابان ستواجهان معا “التحديات” التي تمثلها الصين، خلال أول قمة وجها لوجه في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الياباني. وقال في مؤتمر صحافي مشترك “نحن مصممون على العمل معا لمواجهة التحديات التي تطرحها الصين وفي قضايا مثل بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وكذلك كوريا الشمالية”.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الياباني أن الدولتين الحليفتين ستعارضان “أي محاولة” من جانب بكين “لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو بالترهيب في بحري الصين الجنوبي والشرقي”.

يشار إلى أن كلام بايدن حول إيران والتخصيب صدر بعد أن أعلن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي “أن بلاده ستنتج حوالي تسعة غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة في الساعة”، مضيفا “لكن علينا أن نعكف على ترتيبات لخفض الإنتاج إلى خمسة غرامات في الساعة، لكن وقتها سننتج بالتزامن مع ذلك يورانيوم مخصب بنسبة 20 بالمئة”.

وفي وقت سابق قال رئيس البرلمان محمد قاليباف إن العلماء الإيرانيين تمكنوا من إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة الساعة 12:40 صباحا بالتوقيت المحلي (2010 بتوقيت غرينتش).

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر “أعلن بكل فخر أنه في تمام الساعة 12 و40 دقيقة بعد منتصف الليلة الماضية… تمكن العلماء الإيرانيون من إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة”.

