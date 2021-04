كورونا مصر .. الصحة تسجل إصابات جديدة بالفيروس

سجلت وزارة الصحة في مصر 841 إصابة و 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مطالبة المواطنين بتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة.

حيث أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية د.خالد مجاهد، في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى و12653 ، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 214639 .

واوضح ايضا أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 162170 وفقا لموقع روسيا اليوم.

كما كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن سعي الحكومة المصرية لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني ضد فيروس كورونا المستجد في مصر.

وذلك من خلال إبرام اتفاقية مع شركة “سينوفاك بيوتيك” الصينية والتي يتم التفاوض بشأنها خلال شهر مارس الجاري.

وصرَّحت وزيرة الصحة المصرية خلال مؤتمر صحفي أجرته مع السفير الصيني من القاهرة أن الجانبين: “وصلا إلى مرحلة متقدمة من التفاوض” وأوضحت زايد أن مصر طلبت الدعم من الحكومة الصينية بشأن سعر التصنيع.

وبحسب سكاي نيوز عربية فإن الاتفاق سيتم توقيعه بين شركتي سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) المصرية.

وأعربت وزيرة الصحة المصرية عن أملها في أن تصبح مصر مركز لتصنيع لقاح كورونا المستجد، بهدف سد الاحتياج المحلي وتصديره إلى الدول الأفريقية أيضا.

وكانت قد عبَّرت وزيرة الصحة المصرية عن استعداد مصر للتعاون مع الشركات الصينية التي تطور لقاحات جديدة للوقاية من فيروس كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب.

وفي السياق، حذر محمود البتانوني، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بجامعة القاهرة، من بدء ظهور الموجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر، موجها بضرورة اخد الحيطة والحذر واتباع التدابير الوقائية.

وجاء ذلك خلال في مداخلة للأستاذ البتانوني،ببرنامج “المواجهة”، قال فيها”، أن الدولة المصرية كانت على درجة عالية من الوعي لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجتين الأولى والثانية.

وتابع البتانوني أن :”الموجة الثالثة بدأت تظهر بشكل كبير، والمتمثلة في ارتفاع أعداد الإصابات نتيجة للانتشار السريع لفيروس كورونا”.

ووجه أستاذ أمراض الصدر والحساسية بضرورة:” العودة للالتزام بالإجراءات الاحترازية بكل قوة خلال الفترة الحالية، لمواجهة الانتشار السريع للفيروس، وتوعية الأطفال والطلاب في المدارس بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.

