أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن حكومته تعمل الآن على النهوض بالبلد و إعادته إلى مكانته الأصلية .

حيث قال البرهان في لقاء تلفزيوني له : “استطعنا خلال المرحلة الانتقالية وضع الخطوات الأولى لإعادة السودان إلى مكانته” ، وفقاً لقناة الحدث .

و أوضح أن أبرز العقبات الحالية بعد إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب هي تحقيق السلام والنهوض بالاقتصاد السوداني المتهالك .

و عن الخلافات بين حمدوك و البرهان ، اكد الأخير أنه ” ليس هناك خلاف بينه مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك ” ، مضيفاً : “نعمل سويا على قلب رجل واحد”.

هذا و تطرق للحديث في قضية الرئيس المعزول عمر البشير ، قائلاً : ” متفقون على مثول الرئيس السابق أمام المحكمة”، إلا أنه أوضح أن الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم البشير وإنما محاكمته “.

السودان.. إجراءات عاجلة لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون

كشف عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، عن اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة من أجل الإسهام في استقرار الأوضاع الأمنية وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون .

هذا وقد أعرب رئيس مجلس السيادة في السودان، عن أسفه الشديد لما يحدث في مدينة الجنينة، وذلك بعد وقوفه على آثار الدمار بالمدينة، بحسب “السوداني”.

كما ترحم البرهان على أرواح الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين ، مؤكداً أن الحكومة ستكون لجاناً وتتخذ قرارات حاسمة وسريعة كفيلة بعدم تجدد الصراعات والأحداث وعدم امتدادها لمناطق أخرى.

فضلاً عن بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتعزيز التعايش الاجتماعي بين مكونات الولاية.

وفي سياق متصل، قالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن أحداث مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في السودان، التي تفجرت الأسبوع الماضي دفعت إلى إحداث موجة لاجئين جديدة صوب دولة تشاد.

وأكدت المفوضية أن 1860 شخصًا عبروا الحدود باتجاه تشاد خلال الأسبوع الماضي غالبيتهم من النساء والأطفال، حسبما أفادت (روسيا اليوم).

وأصدر المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، بيانًا أوضح من خلاله أن أحداث الجنينة تسببت في موجة جديدة من اللاجئين غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.

The post البرهان : نعمل على إعادة السودان إلى مكانته الأصلية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ