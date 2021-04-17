عناصر داعش يفجرون بئرا للنفط في كركوك

فجّر مسلحون مجهولون، السبت، عبوات ناسفة بأحد آبار حقل “باي حسن” النفطي في محافظة كركوك شمالي العراق.

وقال ضابط شرطة عراقي للأناضول إن “مسلحين يرجح انتماؤهم لتنظيم داعش فجروا باستخدام عبوات ناسفة (لم يحدد عددها) البئر رقم 105 في حقل باي حسن في قضاء الدبس شمال غربي كركوك”.

وأوضح الضابط الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “جهات مختصة تعمل على إخماد النيران التي اندلعت عقب التفجير”.

ولم يصدر أي بيان رسمي حول حادث التفجير، حتى الساعة (8:15 ت.غ).

وتضم محافظة كركوك آبار نفط باي حسن وبابا كركر وهافانا وتنتج مجتمعة أكثر 370 ألف برميل نفط يوميا.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من “داعش”، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

جدير بالذكر ان الجيش العراقي يخوض معارك مع التنظيم في الأنبار منذ أشهر، بعد أن سيطر على مساحات واسعة من المحافظة، وزرع عشرات الألغام في طرقاتها للتصدي للجيش.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.