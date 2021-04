ارتفع سعر الصرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في افتتاح تعاملات السوق السوداء صباح اليوم السبت ، ليسجل 3175 ليرة للدولار الواحد .

ووفقاً لما يشير موقع الليرة اليوم المعني برصد حركة الصرافة في السوق السورية الموازية ، عاد سعر مبيع الدولار إلى 3175 ليرة بعد أن لامس 3100 مساء أمس ، أما الشراء فسجل 3080 .

وبالنسبة لليورو، فقد انخفض أيضاً سعر صرف اليورو، مقابل الليرة السورية، لتبلغ قيمتها مقابل اليورو الواحد 3804 للمبيع، 3686 للشراء.

هذا و نشر مصرف سوريا المركزي صباح اليوم الخميس نشرة جديدة لسعر الصرف و الصرافة ( الدولار الأميركي ) ،إذ حدده بـ 2500 ليرة سورية مقابل الدولار .

حيث جاء في البيان الصحفي الذي نشره المصرف ما يلي :

قامت إدارة المصرف بتعديل نشرة “المصارف والصرافة” ليصبح سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج؛ الشخصية والويسترن يونيون، والواردة لصالح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية الواردة معادلاً لـ 2500 ل.س/دولار أمريكي، وذلك في إطار سعي المصرف إلى توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة.

هذا و ذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أمس الأربعاء، خبراً مفاده تعديل سعر صرف الدولار على الحدود للوافدين إلى سوريا، ليصبح 2500 ليرة بدلاً من 1256 ليرة.

يأتي ذلك، بعد إعلان عدة شركات صرافة خاصة ، البدء بتسليم الحوالات الواردة إليها على سعر 3175 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 1256 ليرة.

وذكر موقع “الاقتصادي”، أن رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، أصدر قراراً اليوم، برفع “سعر صرف الـ100 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) المطلوب تصريفها على الحدود من قبل السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم سوريا، ليصبح 2500 ليرة بدلاً من 1256 ليرة.

وبحسب التعليمات الجديدة، فإنه “يتوجب على السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى ليرات سورية، وفقاً لنشرة سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية، وذلك عند دخولهم الأراضي السورية”.

The post الليرة السورية مقابل الدولار في تداولات السبت appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ