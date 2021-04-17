التحالف يعلن عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي باتجاه منطقة جازان السعودية، وذلك غداة استهداف شركة أرامكو (النفطية) وأهداف أخرى بـ7 صواريخ حوثية.

وقال التحالف، في بيان، إنه تم “تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه الأعيان المدنية في جازان (جنوب غربي المملكة)”، بحسب ما نقلت فضائيتا “العربية” و”الإخبارية” السعوديتان.

وأضاف أن “محاولات مليشيا الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين”، دون إعلان خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتابع: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

ولم تصدر إفادة فورية من الحوثيين حول ما ذكره التحالف حتى الساعة 19:30 ت.غ.

والخميس، أعلن التحالف العربي، في بيان، تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة و5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه مدينة جيزان، العاصمة الإدارية لمنطقة جازان.

فيما قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إنه “تم استهداف شركة أرامكو (النفطية السعودية) وأهداف أخرى بسبعة صواريخ نوع سعير وبدر، ما أشعل حرائق كبيرة في أرامكو”.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة ومقذوفات على مناطق سعودية خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وبين مسلحي الحوثي المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.