مسلحون مجهولون يهاجمون بئر نفط في محافظة كركوك شمالي العراق

أقدم مسلحون مجهولون ، اليوم السبت ، على استهداف أحد آبار حقل باي حسن النفطي في محافظة كركوك شمالي العراق بالعبوات الناسفة .

حيث نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني قوله أن “مسلحون يرجح انتماؤهم لتنظيم داعش فجروا باستخدام عبوات ناسفة (لم يحدد عددها) البئر رقم 105 في حقل باي حسن في قضاء الدبس شمال غربي كركوك ،وجهات المختصة تعمل على إخماد النيران التي اندلعت عقب التفجير”.

وفي سياق أخر كانت قد أكدت مصادر إخبارية ، ضبط أجهزة الأمن العراقي ، أسلحة وعتاد تعود لتنظيم “داعش”الإرهابي في محافظة كركوك العراقية.

وأكدت المصادر أن : “ قوة مشتركة من الفرقة 3 و مفرزة مكافحة المتفجرات في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك نفذت واجب تفتيش مما أسفر عن العثور على 2 عبوة ناسفة على شكل جليكان و 2 مقذوف طائرة و 2 قنابل هاون عيار 60 ملم من مخلفات داعش”.

هذا وتعمل قوات الأمن العراقي والوحدات الرديفة على ملاحقة فلول داعش في البلاد، حيث يشهد العراق العديد من عمليات التطهير شمال البلاد، وذلك وفق النيل الإخبارية.

كما أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، إنه تم العثور على مخزن كبير للعتاد في سلسة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قالت الخلية في بيان أنه “ضمن عمليات التطهير وملاحقة الفلول الإرهابية، توجهت قوة من الفوج الثاني باللواء 73 بالفرقة 15 الى سلسلة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر للبحث عن مخزن عتاد من مخلفات داعش الإرهابية”.

لتضيف أنه “تم العثور على المخزن وبداخله 50 قنبلة هاون عيار 82 ملم و50 قنبلة هاون أخرى عيار 120 ملم و5 مقذوفات مدفع عيار 155 ملم و9 رمانات هجومية، حيث تم تفجير المخزن موقعيا دون خسائر”.

ومن جهة أخرى كان قد تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي من قتل 60 عنصرًا في تنظيم داعش الإرهابي إثر قصف جوي ضمن سلسلة جبال حمرين .

حيث قال متحدث القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول ، في بيان إن” قوات جهاز مكافحة الإرهاب ، زودت الطائرات المقاتلة العراقية بمخابئ عناصر “داعش” في سلسلة جبال حمرين التي تمتد بين محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق)” .

